Минздрав РТ запустил горячую линию по вопросам выдачи QR-кодов для проезда в транспорте

В Татарстане начала работать горячая линия о выдаче QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Минздрава Татарстана запустил горячую линию по вопросам получения QR-кодов для общественного транспорта», — отметили в ведомстве.

Номер телефона, по которому можно позвонить: 8-919-693-05-43.

Сегодня в Татарстане вступило в силу постановление Кабинета Министров РТ, согласно которому при проезде в любом общественном транспорте нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом.

Жители Татарстана c медицинским отводом от вакцинации против Covid-19 могут получить справку о наличии противопоказаний в поликлинике по месту жительства.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало о новом Covid-ограничении.