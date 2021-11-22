Песков: Татарстан использует те особые полномочия, которые предоставлены на фоне пандемии

Правительство Республики Татарстан использует те полномочия, которыми они наделены из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, с 22 ноября в общественном транспорте у татарстанцев начали проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. К полудню в Казани из трамваев и троллейбусов высадили уже 786 человек. Двоих пассажиров, не желающих предъявить документ, забрала полиция.

Песков отметил, что на начальном этапе введения новых ограничений такие проблемы неминуемы.

«Регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе», – сказано в Telegram-канале корреспондента кремлевского пула.

Он выразил надежду, что ситуация нормализуется, а введение в регионе антиковидных мер помогут обеспечить здоровье и безопасность людей.

«Потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Минздрав РТ запустил горячую линию по вопросам выдачи QR-кодов для проезда в транспорте.