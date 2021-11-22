Полторы тысячи человек не пустили в транспорт в Казани без QR-кодов в первые полдня

Только за первую половину дня в общественный транспорт Казани не пустили 1516 человек без QR-кодов. Это порядка 0,23% от общего пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

Всего на улицы столицы Татарстана вышли 585 автобусов, 80 трамваем и 143 троллейбуса, что соответствует обычному режиму работы транспорта.

Метро также работало в штатном режиме, скопления пассажиров не было.

Также в пресс-службе исполкома города отметили, что проверка QR-кодов не повлияла на движение транспорта – задержек не было. Единичные случаи задержек на линии были связаны с пассажирами, которые отказывались предъявлять QR-код, в связи с чем приходилось вызывать полицию.

В мэрии обращаются к жителям и гостям Казани с просьбой, заранее готовить QR-код на входе в транспорт.

