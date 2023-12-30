Советник офиса Зеленского заявил, что Украина выдвинет ультиматум России

Украина не пойдет на классические мирные переговоры с Россией, а выдвинет ей ультиматум. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Переговоров не будет. В классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации <…> на наивысшем уровне. Ультимативные требования, и Россия их примет», — заявил политик в интервью журналистке Наталье Мосейчук (опубликовано на ее YouTube-канале).

По мнению Подоляка, предсказанное им развитие событий — «это не парадокс, это объективное следствие» вооруженного противостояния Москвы и Киева.

Советник главы офиса украинского лидера также выразил уверенность, что Европейский Союз не откажется от оказания помощи Украине, несмотря на имеющиеся на данный момент противоречия. В конечном итоге, убежден он, поддержка будет только увеличиваться.

На эти слова отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Каждый <…> должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. <…>», — заявила она в своем Telegram-канале.

Ранее, в начале ноября, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist написал, что с военной точки зрения конфликт с Россией «зашел в тупик» и противостояние приобретает позиционный характер.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет вестись вплоть до достижения поставленных целей.