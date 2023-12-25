Лукашенко: Зеленский понял, что пришло время переговоров

Власти Украины начали понимать необходимость переговоров с Россией для завершения вооруженного противостояния. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, прибыв в Санкт-Петербург для участия в саммите Евразийского экономического союза.

«Думаю, что [в 2024 году будет] самый шанс. Будем с ними (властями Украины — прим. Т-и) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — поделился своим пониманием перспектив белорусский лидер (цитата по БелТА).

«Сейчас уже и до политиков дошло. Военные поддавливают. Как я всегда говорил, военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции [Президента Украины Владимира] Зеленского заметили, что он начинает понимать», — добавил Александр Лукашенко, отвечая на уточняющий вопрос.

Ранее, в начале ноября, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist написал, что с военной точки зрения конфликт с Россией «зашел в тупик» и противостояние приобретает позиционный характер.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет вестись вплоть до достижения поставленных целей.