Сорок мешков пластика: в Татарстане продолжают очищать Казанку по проекту «Свободный ток»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Высокогорском районе Татарстана продолжается реализация третьего этапа экологического проекта «Свободный ток» по разбору завалов на реке Казанке. Процесс расчистки русла сегодня показали представителям СМИ.

Начальник отдела охраны водных ресурсов Минэкологии РТ Алина Гизатуллина рассказала, что ведомство воплощает в жизнь комплексный проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Республики Татарстан». В 2022 году исполнитель первого этапа работ, Татарстанское отделение Русского географического общества, провел географические исследования на водосборной территории Казанки и ее притоков первого порядка.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

С 2023 года министерство совместно с Русским географическим обществом занимается ликвидацией завалов деревьев в акватории Казанки в рамках проекта «Свободный ток». «Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова на эти цели было выделено региональное финансирование в размере 5 млн рублей», – пояснила представительница ведомства.

Чиновница также перечислила вредные последствия, связанные с завалами деревьев: они представляют угрозу для маломерных судов, нарушают естественную среду обитания рыб, становятся накопителем бытового мусора и снижают скорость течения, что приводит к заиливанию водотока.

За два предыдущих года в рамках проекта «Свободный ток» было разобрано 55 завалов из поваленных деревьев, собрано более 800 мешков мусора с берегов и русла Казанки, извлечено из воды около 3,8 тыс. куб. метров древесины.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Эти мероприятия позволили значительно улучшить гидрологические характеристики реки, способствуя ее самоочистке и развитию речного туризма. Все экологические действия направлены в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», заметила спикер.

Заместитель председателя регионального отделения РГО Андрей Агарков в свою очередь сообщил, как ведутся работы по очистке русла в данный момент.

«В Высокогорском районе сейчас работает команда из десяти специалистов, которые ежедневно расчищают реку от старых деревьев и мусора. Завалы большие, работаем практически без выходных», – отметил он.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«Помимо завалов убираем и мусор. Уже собрано 40 трехсотлитровых мешков пластика. При этом используем более прочные мешки, чтобы эффективно собирать и вывозить отходы. В этом нам помогает исполком Высокогорского района», – уточнил представитель РГО.

При этом, по его словам, расчистка ведется и на вновь выбранных участках, и на ранее очищенных, так как река постоянно меняется. Сейчас специалисты расчищают новый отрезок Казанки у населенного пункта Бимери Высокогорского района. Затем они потом пойдут дальше, а в завершение – спустятся вниз по течению и проверят участки, которые были расчищены в рамках первых двух этапов.

Проект «Свободный ток» осуществляет практическую поддержку основных задач национального проекта «Экологическое благополучие». Кроме того, он дает опыт экологической реабилитации малых рек не только в Татарстане, но и в других регионах России. Инициатива реализуется в рамках второго этапа пилотного научно-исследовательского проекта Министерства экологии РТ «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Республики Татарстан» на примере реки Казанки.