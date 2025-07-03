«Высок запрос населения»: стартовал третий этап по расчистке Казанки от завалов

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Третий этап пилотного экологического проекта «Свободный ток» по восстановлению реки Казанки стартовал в Татарстане. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Проект зародился в 2021-2022 годах. Не секрет, что улучшение экологического состояния водных объектов – одна из главных целей Российской Федерации. Нацпроект "Экологическое благополучие" включает в себя эту национальную цель. В Татарстане во взаимодействии с научным сообществом мы прорабатывали решения и инициативы, которые могут быть реализованы», – рассказала она.

Были проведены научно-исследовательские работы и выбран пилотный водный объект. Проект реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятия по очистке реки проводит татарстанское отделение Русского географического общества.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

«Казанка – знаковая река для столицы Татарстана. Социально-экологическая инициатива была заявлена от Татарстана в составе семи проектов, которые были выставлены на общественное голосование. Экологический проект во всех проведенных нашими федеральными коллегами голосованиях занял первое место. Мы все понимаем, насколько высок запрос населения на улучшение окружающей среды», – отметила Манидичева.

В ходе обследования берегов Казанки сначала были обнаружены места завалов деревьев, которые негативно влияют на свободный ток реки. Это приводит к заиливанию водного объекта, что в свою очередь сказывается на подводных обитателях.

За два предыдущих года достигнуты следующие результаты:

• Разобрано 55 завалов из поваленных деревьев, препятствующих свободному течению реки;

• Собрано более 800 мешков мусора с берегов и русла Казанки;

• Из воды извлечено 3800 кубометров древесины.

В планах на этот год – продолжение мониторинга уже очищенных участков реки, расширение зоны работ на новые участки Казанки, проведение просветительской работы среди населения.

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.