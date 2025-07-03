Вторая жизнь реки: как «Свободный ток» помогает Казанке очиститься от завалов и мусора

Тысячи мешков мусора, десятки завалов, сотни добровольцев: в Татарстане продолжается масштабная экологическая работа по очищению Казанки. Проект «Свободный ток» объединил ученых, активистов и жителей республики в заботе о реке. Что уже сделано и планируется сделать в этом году, рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Третий этап пилотного экологического проекта «Свободный ток» по очистке и экореабилитации реки Казанки стартовал в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

«Казанка – знаковая река для столицы Татарстана»

Третий этап пилотного экологического проекта «Свободный ток» по очистке и экореабилитации реки Казанки стартовал в Татарстане.

«Не секрет, что улучшение экологического состояния водных объектов – одна из главных целей Российской Федерации. Нацпроект «Экологическое благополучие» включает в себя эту национальную цель. В Татарстане во взаимодействии с научным сообществом мы прорабатывали решения и инициативы, которые могут быть реализованы. Проект по восстановлению Казанки зародился в 2021-2022 годах», – рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Ольга Манидичева: «Проект по восстановлению Казанки зародился в 2021-2022 годах. Мы все понимаем, насколько высок запрос населения на улучшение окружающей среды» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В республике были проведены научно-исследовательские работы и выбран пилотный водный объект. Экологический проект реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Казанка – знаковая река для столицы Татарстана. Социально-экологическая инициатива была заявлена от Татарстана в составе семи проектов, которые были выставлены на общественное голосование. Экологический проект во всех проведенных нашими федеральными коллегами голосованиях занял первое место. Мы все понимаем, насколько высок запрос населения на улучшение окружающей среды», – отметила Манидичева.

Самый большой завал возвышался над водой на 3 метра

Мероприятия по очистке реки проводит Татарстанское отделение Русского географического общества. В ходе обследования берегов Казанки сначала были обнаружены места завалов деревьев, которые негативно влияют на ее свободный ток. Это приводит к заиливанию водного объекта, что в свою очередь сказывается на подводных обитателях.

«Мы с первых дней столкнулись с пробками, которые снижали возможности самоочищения реки. Мы сталкивались с этими пробками каждый километр», – сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер.

Дмитрий Шиллер: «Мы с первых дней столкнулись с пробками, которые снижали возможности самоочищения реки. Мы сталкивались с этими пробками каждый километр» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он пояснил, что завалы деревьев были образованы по естественным причинам, в результате обрушения из-за ураганов, от старости и высыхания. Вокруг завалов на реке скопилось много бытового мусора – пластиковые и стеклянные бутылки, резиновые покрышки.

«Самый большой завал, с которым мы столкнулись, был высотой над водой в 3 метра, а длина пробки составляла 7 метров», – заметил Шиллер.

За два предыдущих года достигнуты следующие результаты:

разобрано 55 завалов из поваленных деревьев, препятствующих свободному течению реки;

собрано более 800 мешков мусора с берегов и русла Казанки;

из воды извлечено 3800 кубометров древесины.

Проект способствует развитию речного туризма

В планах на этот год продолжение мониторинга уже очищенных участков реки, расширение зоны работ на новые участки Казанки, проведение просветительской работы среди населения. В этом году впервые принято решение превращать собранные деревья в щепу.

«Панируем эту щепу передавать в Казанский зоопарк под лежанки для животных», – пояснил Шиллер.

Благодаря проекту «Свободный ток» на Казанке улучшились гидрологические характеристики реки, что способствует развитию речного туризма в регионе.

«В ходе научно-исследовательской работы учеными рекомендованы три поста, где мы измеряем гидрологические характеристики реки. В створе, выше которого проводились работы по извлечению древесных масс, увеличились расходы воды и скорость течения. Это благоприятно сказывается на состоянии водного объекта, способствует его самоочищению», – отметила Ольга Манидичева.

По ее словам, проводимые работы способствуют развитию речного туризма на Казанке и Голубых озерах. Люди смогут путешествовать по водной глади на байдарках, любуясь природными красотами.

Госкомитет РТ по биоресурсам оценил пользу «Свободного тока»

В Татарстане 30 рек считаются памятниками природы и являются особо охраняемыми природными территориями, в их числе и Казанка.

«Казанка – место обитания животных и растений, в том числе краснокнижных. Экологический проект «Свободный ток» по расчистке Казанки от завалов деревьев и мусора должен благоприятно сказаться на состоянии объектов животного и растительного мира», – считает начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

Ринат Чиспияков: Экологический проект «Свободный ток» по расчистке Казанки от завалов деревьев и мусора должен благоприятно сказаться на состоянии объектов животного и растительного мира» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он напомнил, что на берегах Казанки около столицы Татарстана расположено немало дач и СНТ. К сожалению, зачастую дачники и отдыхающие на природе люди оставляют на берегах реки мусор.

«Казанка – особо охраняемая природная территория. Этот статус дан реке неспроста, ее нужно охранять и беречь», – добавила Ольга Манидичева.

Участники экосплава на катамаранах соберут мусор

Экологический сплав по реке Казанке будет организован 5 июля. Его участники пройдут на катамаранах по маршруту вблизи Голубых озер от поселка Урманче до Хрустального водопада и соберут мусор.

«Министерство экологии и природных ресурсов РТ и Татарстанское отделение Русского географического общества будут принимать в нем участие. Сплав стартует в 10 часов утра. Главная цель мероприятия – очищение нашей любимой реки, чтобы она стала краше и приносила нам радость», – сообщила Ольга Манидичева.

Для участников экоакции будет организован трансфер от города к месту старта мероприятия, а также горячий обед. Самые активные добровольцы получат памятные подарки. В телеграм-канале «Голубые озера Татарстана» до 19.00 3 июля будут разыграны два места на участие в экосплаве.

Разбор завалов на Казанке и экореабилитация Голубых озер стали частью единой концепции восстановления уникальной водной системы Татарстана. Благодаря проекту «Свободный ток» татарстанцы возвращают реке ее естественное течение, повышают способность водоема к самоочищению, создают благоприятные условия для речного туризма. Итоги проекта «Свободный ток» станут основой для разработки методик экологической реабилитации малых рек в Татарстане и по всей России.