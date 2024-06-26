В ходе проекта «Свободный ток» на Казанке убран завал-великан, перекрывший реку

Крупные завалы деревьев, самый большой из которых достигал 5 метров в высоту и 10 метров в ширину, убраны на реке Казанке в ходе реализации проекта «Свободный ток». Сегодня корреспондент «Татар-информа» побывала в Высокогорском районе Татарстана на месте, где ведутся работы.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В прошлом году убрали самый крупный завал в районе Дачного. Хорошо, что он был такой один. Он возвышался над водой на пять метров, а под водой достигал еще трех метров в глубину. Этот завал занимал 10–15 метров в длину и перекрывал всю ширину реки, которая в том месте составляла около 10–15 метров. В результате образовалась дамба, которую мы вытащили из воды», — рассказал заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков.

Вместе с Андреем Агарковым журналисты добрались на лодке к месту, где кипят работы. Река здесь неглубокая и достаточно узкая. Путь был непростым, в одном месте лодка села на мель, частенько приходилось нагибаться, чтобы проплыть под свисающими деревьями. На протяжении всего пути в воде кроме сухих деревьев встречался различный мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, пустые канистры, подошвы от резиновой обуви. Агарков объяснил, что весь этот мусор прибивается течением к завалам деревьев. Если высохшие и упавшие деревья не убирать, то со временем река заилится и обмелеет.

«Перед дамбой уменьшается течение и образуется подводная насыпь. Река пытается обойти этот завал, в результате происходит эрозия почвы и берегов, деревья еще больше падают, образуя новые завалы», — пояснил специалист.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Наконец экспедиция добралась до места проведения работ: его было достаточно просто распознать по шуму бензопилы и треску падающего сухостоя. Несколько человек убирали завал, перекрывший реку.

Проект «Свободный ток» реализуется в Татарстане с 2023 года, благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова он продолжается в этом году. Инициатива способствует достижению целей национального проекта «Экология» и реализуется представителями Русского географического общества при поддержке Правительства РТ.

«В 2023 году очищено 25 километров реки, убрано 25 мест крупных завалов, 1200 тонн отходов деревьев или 1700 куб. метров древесины. Также собрано 480 мешков мусора. Деревья собраны на береговой зоне, в дальнейшем они будут отправлены на переработку или утилизированы», — заметил начальник отдела охраны водных объектов Минэкологии РТ Вячеслав Долгов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В прошлом году на реализацию проекта «Свободный ток» было выделено региональное финансирование в размере 5 млн рублей, в этом году выделено еще около 6 млн рублей. Работы продолжатся до конца лета.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.