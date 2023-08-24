«Чтобы Казанка не исчезла с карты»: татарстанцы расчистили от завалов 12 км реки

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

В ходе проекта «Свободный ток» в этом году казанцы расчистили от завалов деревьев и мусора 12 км реки Казанки. О проделанной работе сегодня рассказал журналистам заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков.

«В 2023 году мы реализуем проект „Свободный ток“ на Казанке. Его основная задача — освобождение реки от завалов деревьев и сбор мусора. На данный момент нами очищено 12 км реки от завалов, из воды вытащили 1150 кубометров древесины весом около 700 тонн, собрано 230 мешков мусора. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, шины. Работа выполняется в труднодоступных точках, куда не может проехать техника», — сообщил он.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Мероприятия по ликвидации завалов деревьев из акватории Казанки реализуются по инициативе Минэкологии РТ. «Свободный ток» стал продолжением проекта по улучшению экологического состояния рек Татарстана. Люди работают в непростых условиях.

«Работа осложняется тем, что древесина мокрая и очень твердая. При ее распиле выходят из строя бензопилы», — уточнил Агарков.

По мнению спикера, проект очень важен, ведь завалы деревьев со временем приводят к обмелению рек. Нужно вовремя их разбирать, «чтобы Казанка со временем не превратилась в ручеек и не исчезла с карты».

«Мы знаем, что с 1950-х годов более 3 тыс. озер и рек пропали, исчезли с карты Татарстана и не хотим, чтобы эта же учесть постигла Казанку», — подчеркнул спикер.

Работы по разбору завалов на Казанке ведутся с июня и будут продолжены. Уже разобрано 15 крупных завалов. Самый крупный завал был обнаружен в районе поселка Дачное, где работы длились около двух недель. По ходу движения по реке участники проекта собирают и вывозят бытовой мусор.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

К реализации пилотного научно-исследовательского проекта по экореабилитации Казанки Минэкологии РТ приступило в 2022 году. На первом этапе Татарстанским отделением Русского географического общества были проведены географические исследования, которые подтвердили негативное воздействие на реку диффузных стоков. В этом году Минэкологии РТ реализует второй этап проекта. Проводится анализ экологического состояния реки, готовятся аналитические материалы по оценке источников загрязнения, выносятся предложения по снижению диффузного стока в водные объекты.