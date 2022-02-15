Шольц пообщается с Макроном после переговоров с Путиным

После рабочего визита в Москву канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудит с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает РИА Новости.

«Очевидно, он обменяется мнениями с Президентом Республики [Франция Эмманюэлем Макроном], поскольку все это происходит в тесной координации — так же, как это было, когда Президент республики ездил в Россию на прошлой неделе», — сказала Атталь.

Канцлер Германии прибыл в Москву 15 февраля. На встрече с Путиным он отметил, что ситуация с безопасностью в Европе складывается сложная и все возникающие проблемы нужно решать путем диалога.

7 февраля глава российского государства провел переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Их беседа продлилась более пяти часов. Путин по результатам встречи заявил, что проинформировал французского коллегу о том, как развивается ситуация по гарантиям безопасности, и что их диалог получился «полезным и конструктивным».