Путин заявил о намерении детально обсудить с Шольцем вопросы безопасности

На переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что большая часть переговоров будет посвящена вопросам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, значительную часть нашего времени посвятим обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины», – сказал глава российского государства.

Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной и отметил, что проблемы нужно решать путем диалога.

«И я рад, что сейчас это стало возможным, что мы обсудим», – подчеркнул канцлер ФРГ.

15 февраля Олаф Шольц прибыл в Москву – это его первый визит в Россию в должности канцлера.

Перед встречей с российским лидером гость возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.