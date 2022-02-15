news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
15 февраля 2022  15:01

Путин заявил о намерении детально обсудить с Шольцем вопросы безопасности

news_top_970_100

На переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что большая часть переговоров будет посвящена вопросам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Безусловно, значительную часть нашего времени посвятим обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины», – сказал глава российского государства.

Шольц назвал ситуацию с безопасностью в Европе сложной и отметил, что проблемы нужно решать путем диалога.

«И я рад, что сейчас это стало возможным, что мы обсудим», – подчеркнул канцлер ФРГ. 

15 февраля Олаф Шольц прибыл в Москву – это его первый визит в Россию в должности канцлера. 

Перед встречей с российским лидером гость возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

#Владимир Путин #Олаф Шольц
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное