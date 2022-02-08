Путин заявил, что обсудил с Макроном вопросы по гарантиям безопасности

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров в Москве обсудили «вопросы по гарантиям безопасности». Об этом рассказал российский лидер на пресс-конференции после встречи, передает РИА Новости.

Кроме того, Путин заметил, что переговоры с Макроном «прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными».

Президент РФ также отметил символический характер того, что беседа двух лидеров состоялась именно 7 февраля — в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры Путина и Макрона продлились более пяти часов.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. В январе состоялись переговоры на различных площадках, после чего США и Североатлантический альянс представили письменные ответы на предложения РФ. Эти документы были впоследствии опубликованы испанской газетой El Pais.