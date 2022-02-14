Путин и Шольц 15 февраля обсудят ситуацию на Украине

Особое внимание на переговорах 15 февраля Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц уделят ситуации вокруг Украины, а также гарантиям безопасности и проекту «Северный поток – 2». Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И то, и другое, и третье», — ответил Песков на вопрос о том, на каких темах будет сделан акцент на переговорах: на ситуации вокруг Украины, «Северный поток – 2» или гарантии безопасности.

Сегодня Шольц посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. А после отправится в Москву.

Последние недели напряжение вокруг ситуации с Украиной усилилось. Западные СМИ передают различные сведения о том, что Россия якобы готовится к эскалации военного конфликта.

В связи с этим многие страны эвакуируют своих дипломатов из Киева и призывают граждан воздержаться от поездок в Украину.

В то же время Россия, неоднократно заявлявшая, что не собирается «проявлять агрессию по отношению к кому-либо», заявила об оптимизации работы своих учрежденний, расположенных на украинской территории, чтобы избежать информационных провокаций.