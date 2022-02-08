Переговоры Путина и Макрона продлились более пяти часов

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились более пяти часов. О их завершении рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Беседа Путина и Макрона проходила в Овальном зале Сенатского дворца Московского кремля. Разговор начался в 18.33 по московскому времени.

Обострение ситуации вокруг Украины стали основной темой переговоров лидеров двух стран. В начале встречи Макрон заявил, что диалог с Россией остается единственной возможностью добиться обеспечения безопасности и стабильности в Европе.