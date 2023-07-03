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Шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа
Попытка вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер» провалилась из-за верности российских военнослужащих присяге и воинскому долгу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, передает РИА Новости.
«Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий [Владимир Путин]. Речь идет о попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу», — поделился Шойгу своим пониманием ситуации.
По мнению главы военного ведомства, случившееся не повлияло на действия группировок российских войск. «Благодарю личный состав за добросовестную службу», — подчеркнул он.
События с участием группы «Вагнер» были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Уголовное дело по этому факту прекращено. Президент России заметил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Вместе с тем позднее он рассказал, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК Евгения Пригожина.
В воскресенье, 2 июля, «Вагнер» объявил, что «сроком на один месяц» приостанавливает «работу региональных центров по набору в ЧВК». Причинами были названы временное неучастие в спецоперации и переезд в Беларусь.
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