Шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа

Попытка вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер» провалилась из-за верности российских военнослужащих присяге и воинскому долгу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, передает РИА Новости.

«Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий [Владимир Путин]. Речь идет о попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу», — поделился Шойгу своим пониманием ситуации.

По мнению главы военного ведомства, случившееся не повлияло на действия группировок российских войск. «Благодарю личный состав за добросовестную службу», — подчеркнул он.

События с участием группы «Вагнер» были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Уголовное дело по этому факту прекращено. Президент России заметил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Вместе с тем позднее он рассказал, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК Евгения Пригожина.

В воскресенье, 2 июля, «Вагнер» объявил, что «сроком на один месяц» приостанавливает «работу региональных центров по набору в ЧВК». Причинами были названы временное неучастие в спецоперации и переезд в Беларусь.