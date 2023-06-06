Шойгу увидел в атаке на Каховскую ГЭС желание перебросить силы с Херсонского направления

Вооруженные силы Украины подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы после неудачной попытки контрнаступления перебросить свои силы с Херсонского направления. Свое видение ситуации раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении», — поделился Шойгу тем, как понимают обстановку в российском военном ведомстве.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», Шойгу заявил о неудачной попытке украинских военных перейти в наступление по семи направлениям.

Сегодня ночью разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление территории. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново. Из-за резкого подъема уровня воды на обеих берегах Днепра началась эвакуация жителей.

В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. В свою очередь руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.