Шойгу: Россия ждет участия Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

Власти России ожидают, что Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает ТАСС.

«Уверен, что данная многосторонняя встреча станет важным вкладом в подготовку предстоящего в октябре в Казани саммита объединения, на котором мы ждем председателя КНР Си Цзиньпина», — заметил экс-министр обороны РФ.

При этом Шойгу обратил внимание на то, что Россия очень ценит последовательную поддержку, которую Китай оказывает ее председательству в БРИКС.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.