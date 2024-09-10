Путин надеется, что президент Вьетнама сможет приехать в Казань на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что президент Вьетнама То Лам сможет приехать в Казань на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. Российский лидер также выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который недавно обрушился на страну, сообщает пресс-служба Кремля.

От себя Путин через председателя Нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Мана, просил передать вьетнамскому лидеру самые наилучшие пожелания. Напомним, с Маном Президент РФ встретился в Москве 10 сентября.

В свою очередь, Ман поздравил Путина и россиян с теми успехами, которых достигла Российская Федерация.

«Россия сохраняет политическую и экономическую стабильность, ВВП растёт, и Россия повышает свою роль, позицию на международной арене. Мы последовательно считаем Россию одним из первостепенных партнёров. Желаем активизировать сотрудничество с Россией во всех областях на благо народов двух стран – за мир, стабильность и развитие в регионе и в мире», - добавил спикер.