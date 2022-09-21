Шойгу поручил приступить к частичной мобилизации в России

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил приступить к выполнению указа Президента РФ о частичной мобилизации. Поручение было дано на коллегии ведомства, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что министерство определило задачи для каждого из регионов.

«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах отданы», — подчеркнул он.

Напомним, утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.