Шойгу: Срочники и студенты не подлежат частичной мобилизации

Под частичную мобилизацию попадут только военные из запаса — это чуть более 1% граждан. Студенты, срочники и те, кто не обладает необходимым опытом, не подлежат ей, объяснил в обращении к россиянам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — перечислил министр.

Он уточнил, что студенты вузов не будут мобилизованы «ни при каких условиях», как и солдаты-срочники.

Как ранее сообщал «Татар-информ», под частичную мобилизацию попадают 300 тыс. российских резервистов. Указ о ее проведении подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.