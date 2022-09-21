Повестки резервистам не будут рассылаться через госуслуги, заявили в Минцифры

Резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, не будут получать повестки через госуслуги. Об этом в ответ на многочисленные посты в соцсетях заявило Минцифры России.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через госуслуги, сообщаем, что таких планов нет», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что для этого отсутствует правовая база.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат только резервисты, имеющие боевой опыт — это 300 тыс. человек, или 1% граждан. Студенты и солдаты-срочники повестки не получат.