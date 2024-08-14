«Сочувствие, соучастие и сопереживание»: 60 тонн гуманитарного груза из Казани в Курск

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Жители Курской области получат гуманитарную помощь благодаря акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Сегодня из Казани в Курскую область отправляется масштабный гуманитарный груз. Организатором акции выступило республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». За неделю активистам удалось собрать помощь, достаточную для заполнения двух больших фур, благодаря поддержке фондов, общественных организаций и неравнодушных граждан.

Сегодня утром с пункта приема на улице Вишневского в Казани выехала последняя фура с собранной помощью. Третий грузовик, загруженный строительными материалами по запросу Курска, также присоединился к конвою.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Пункт сбора на улице Вишневского за неделю собрал около полутора тонн гуманитарной помощи. Значительный вклад внесли различные организации и простые граждане со всего Татарстана. Весь собранный груз был доставлен на склад возле торгового центра «Порт» в Казани, где его распределили по фурам.

В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, бытовая химия, медикаменты, одежда, бытовая техника и строительные материалы. Все это было собрано с учетом конкретных запросов жителей Курска и Курской области.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Из 60 тонн груза – 20 направило руководство Республики Татарстан

В погрузке гуманитарного конвоя участвовали волонтеры из нескольких организаций, включая Молодую Гвардию Республики Татарстан, Общероссийский народный фронт и «Добрый Татарстан».

Руководитель гуманитарного центра Молодой Гвардии Линар Арсланов отметил: «Наша организация собрала около тонны груза. Сегодня мы также помогаем в погрузке».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Значительную часть груза (20 тонн из общих 60) направило руководство Республики Татарстан. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева лично посетила отправку конвоя.

Она выразила благодарность всем участникам акции и заверила, что республика продолжит оказывать помощь нуждающимся соотечественникам.

«Мы отправляем три 20-тонные фуры с фасованными продуктами питания, что позволит быстро сформировать индивидуальные пакеты для нуждающихся. Кроме того, по запросу коллег из Курской области мы включили в груз строительные материалы», — пояснила Лейла Фазлеева.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Транспорт для перевозки гуманитарной помощи предоставило Правительство Татарстана. Ожидается, что груз прибудет в Курск через пару дней, где его встретят и разгрузят местные волонтеры, в том числе представители Молодой Гвардии из Татарстана, специально подготовленные для такой работы.

Подводя итог акции, Лейла Фазлеева поделилась: «Сочувствие, сопереживание и соучастие — вот ключевые слова этой миссии. Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в сбор гуманитарной помощи и проявил заботу о тех, кто оказался в трудной ситуации!».