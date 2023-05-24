«Собираем травмированных по кусочкам»: эксперты о том, как сохранить детей здоровыми

«Детские кресла – это самое эффективное средство предотвращения детского травматизма и гибели

Фото: © «Татар-информ»

«Помните, автокресло стоит столько же, сколько штраф за его отсутствие»

О ситуации с детским травматизмом на дорогах Татарстана рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по PT Дамир Бикмухаметов.

«В каждом восьмом дорожно-транспортном происшествии среди участников есть дети. Всего за четыре месяца этого года в Татарстане произошло 108 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате которых, трое погибли, еще более ста детей были ранены», – сказал он.

Он призвал всех взрослых серьезно подойти к безопасности своих детей. Строго соблюдать скоростной режим, сидя за рулем авто, избегать опасных маневров с выездом на встречную полосу, учитывать погодные условия и обязательно использовать детские автокресла.

«Детские кресла – это самое эффективное средство предотвращения детского травматизма и гибели. Второго января в Бугульминском районе женщина, управляя автомобилем Honda, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. В результате ДТП водитель и ее пассажир погибли, выжил только трехлетний ребенок, который находился в детском автокресле», – сказал он.

Дамир Бикмухаметов: «В каждом восьмом дорожно-транспортном происшествии среди участников есть дети» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дамир Бикмухаметов напомнил, что перевозить ребенка младше 7 лет без детского кресла категорически запрещено – штраф три тысячи рублей. На переднем сиденье ребенок должен перевозиться в детском кресле до 12 лет.

«Помните, что детское кресло стоит столько же, сколько штраф за его отсутствие», – дополнил мужчина.

С участием детей-пешеходов с начала года в Татарстане зарегистрировано 44 ДТП, один ребенок погиб и еще 46 получили травмы.

«Напомню о ДТП, которое произошло в Набережных Челнах. В феврале этого года водитель совершил наезд на 10-го мальчика, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок скончался в больнице», – сказал он.

«Мотоциклы и питбайки – это не игрушки, не покупайте их детям» Фото: © «Татар-информ»

«Мотоциклы и питбайки – это не игрушки, не покупайте их детям!»

По словам Дамира Бикмухаметова, с участием детей, которые управляют механическими транспортными средствами в этом году произошло 2 ДТП. Один ребенок погиб и трое получили травмы.

«6 Мая в Альметьевске водитель Opel столкнулся с двумя мотоциклами. В результате 15-летняя пассажирка мотоцикла скончалась на месте. Водители отправились в больницу. Все ребята были без мотошлемов, прав у них тоже не было», – дополнил он.

Начальник управления Госавтоинспекции МВД по PT отметил, что многие родители сами покупают детям питбайки, мотоциклы и скутеры, словно не осознают последствий.

«Мотоциклы и питбайки – это не игрушки, не покупайте их детям», – сказал он.

Он напомнил правила управления мототранспортом:

управлять мопедом (скутером) можно с 16 лет, при наличии водительского удостоверения категории «М» (объем двигателя не более 50 см3);

управлять ﻿легким мотоциклом с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания менее 125 см3 можно с 16 лет, при наличии водительского удостоверения категории «А1»,

управлять ﻿﻿мотоциклом с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 125 см3 допускается с 18 лет, при наличии водительского удостоверения категории «А».

Для управления квадроциклом нужно водительское удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Управлять таким средством нельзя на дорогах общего пользования Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для управления квадроциклом нужно водительское удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Управлять таким средством нельзя на дорогах общего пользования. Также он напомнил о правилах дорожного движения для велосипедистов.

«В этом году с участием велосипедистов зафиксировано 14 ДТП, в которых пострадали 14 детей. Они не спешивались с велосипеда перед пешеходными переходами. Будьте внимательны и бдительны. Обращаюсь к родителям, повторяйте правила БДД. Расскажите детям, как правильно переходить дорогу. Объясните ребенку, что надо убедиться, что машины остановились и только потом переходить дорогу. И не забывайте добавлять на одежду детям световозвращающие элементы», – сказал он.

Олег Маринин рассказал об опасности пожаров для детей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Научите детей правильному поведению при пожаре»

Об опасности пожаров для детей рассказал начальник отдела ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин. На территории Татарстана в пожарах в среднем за год погибают 6 детей и около 36 получают травмы отметил он.

«В Татарстане с начала года на пожаре погибли трое детей. 11 февраля произошел пожар в одном из домов садового товарищества в Пестречинском районе. В доме проживала многодетная семья из шести человек, из них четверо – дети. В результате пожара погибли отец и трое малолетних детей. В настоящее время возбуждено уголовное дело и идут разбирательства», – рассказал он.

Олег Маринин также отметил, что причиной большинства пожаров с гибелью детей являются:

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

неосторожное обращение с огнем;

детская шалость;

нарушение правил устройства и эксплуатации печей;

взрывы.

«Обьясните ребенку, как действовать во время пожара, расскажите о правилах пожарной безопасности и проиграйте разные ситуации» Фото: © «Татар-информ»

По словам Олега Маринина, в целях снижения негативных последствий от пожаров внедряются современные системы безопасности. Так при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, начиная с 2016 года, проводится работа по установке пожарных извещателей в домах и квартирах татарстанцев. Если пожар начнется, извещатель сообщит жильцам об опасности.

«На сегодняшний день в Татарстане установлено больше 130 тысяч автономных пожарных извещателей. Данные устройства уже показали свою эффективность, благодаря сработке пожарных извещателей жильцы одного из домов были своевременно оповещены о возгорании, что спасло жизни 266 человек, в том числе 85 детей», – рассказал он.

Олег Маринин попросил родитей провести профилактические беседы с детьми.

«Обьясните ребенку, как действовать во время пожара, расскажите о правилах пожарной безопасности и проиграйте разные ситуации. Обьясните, что в первую очередь при пожаре необходимо выбежать из помещения, нельзя прятаться под кровать или в шкаф. Лифтом также пользоваться нельзя. Расскажите, что дым опаснее огня, нос и рот необходимо зажать влажной тряпкой», – рассказал он.

Регина Гаязова: «В прошлом году на водных объектах в двадцати ЧП – погибли девять детей, одиннадцать удалось спасти» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Купальный сезон еще не начался, а уже утонули двое детей

Во время отдыха у воды нужно помнить, что она может стать опасной средой, если не соблюдать определенные правила. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«В прошлом году на водных объектах в двадцати ЧП – погибли девять детей, одиннадцать удалось спасти. Больше всего подвержены риску дети подросткового возраста от 12 до 18 лет, которые идут к необорудованному водоему с друзьями купаться. Если один из них полез в воду, другие сделают то же самое. Реже мы регистрируем трагические случаи с детьми более младшего возраста», – рассказала она.

Этой весной в Татарстане уже утонул один ребенок, а с началом купального сезона риск подобных происшествий только увеличивается.

«В этом году уже произошел трагический случай в Тукаевском районе. 21 мая в искусственном водоеме, расположенном в сельском местности, не предназначенном для купания и имеющим резкое углубление, погибла 8-летняя девочка», – рассказала она.

«Больше всего подвержены риску дети подросткового возраста от 12 до 18 лет, которые идут к необорудованному водоему с друзьями купаться» Фото: © «Татар-информ»

Ранее, «Татар-информ» сообщал, что трагический случай на воде произошел в поселке Комсомолец Тукаевского района РТ. Девочка ушла купаться на местный пруд. Как оказалось, дно водоема резко уходило в глубину. Девочка соскользнула с берега в воду и испугалась. Находившиеся неподалеку взрослые бросились ей на помощь, однако девочку спасти не удалось.

Сегодня случила еще одна трагедия. В реке Солонка в селе Шигали Высокогорского района Татарстана утонул 16-летний мальчик. Его заметил очевидец в восьми метрах от берега и вытащил. Прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка. Как выяснилось, подростки купались без взрослых и решили переплыть реку, один из них начал тонуть.

В МЧС отметили, что данный водоем не является оборудованным местом для купания, о чем свидетельствует соответствующий знак. Предварительная причина происшествия – нарушение правил поведения на водных объектах.

«С началом летней оздоровительной кампании, во всех детских лагерях с бассейнами и в лагерях, территория которых граничит с водой, будет проведена акция «Научись плавать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Поставьте себе цель – в этом сезоне я научу ребенка плавать»

Регина Гаязовой напомнила – мы все должны стремиться к тому, чтобы наши дети умели плавать.

«С началом летней оздоровительной кампании, во всех детских лагерях с бассейнами и в лагерях, территория которых граничит с водой, будет проведена акция «Научись плавать». При проведении акции выступят профессиональные пловцы, которые покажут различные стили плавания. Также они совместно со спасателями продемонстрируют приемы оказания помощи условно терпящему бедствие на воде человеку и приемы оказания первой медицинской помощи», – рассказала она.

По ее словам, работа, по обучению ребенка навыкам плавания, должна проводится в каждой семье. Родители должны поставить перед с собой цель – научить ребенка навыкам плавания и умению держаться на воде. И не отпускать ребенка к водоемам со сверстниками. Она дополнила, что купаться со сверстниками ребенок должен всегда только в сопровождении взрослых, умеющих плавать.

«Акцентирую внимание, что необходимо дождаться открытия купального сезона, так как на данный момент температура воды не соответствует требованиям безопасности и составляет в среднем 16-17 градусов. Для безопасного купания необходимо, чтобы вода прогрелась до 20 градусов, а в случае отдыха с детьми температура воды должна быть не менее 23-25 градусов. Так как, по причине купания в холодной воде в необорудованных местах уже погибли четверо мужчин, двое из них в Казани», дополнила она.

Регина Гаязова рассказала, как выбрать безопасный водоем, если нет возможности добраться до пляжа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Регина Гаязова рассказала, как выбрать безопасный водоем, если нет возможности добраться до пляжа:

У водоема должен быть постепенный скат берега, без обрывов;

Человек, который хорошо умеет плавать должен проверить дно на наличие осколков и ям;

Плавать в таких местах можно недолго, только чтобы немного охладиться;

Далеко от берега отплывать нельзя.

Также она напомнила, что в случае купания в необорудованном месте можно получить предупреждение или штраф от одной до полутора тысяч рублей.

«При выходе на маломерных судах соблюдайте установленные правила, проверяйте перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с нормами. Не забывайте обеспечить безопасность пассажиров. На детях должны быть спасательные жилеты», – отметила она.

Список открытых пляжей будет размещен 1 июня на официальных сайтах Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ.

Евгений Ананьин: «Получить травму можно даже не прикасаясь к токоведущей части состава, достаточно приблизиться на расстояние до двух метров, когда стоит влажная погода» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сделать селфи на поезде или пролезть под ним – это билет в один конец»

Заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по территориальному управлению Евгений Ананьин рассказал, что сегодня в Татарстане на железной дороге существует два фактора риска: первый – это наезд состава на человека и второй – это прикосновение к токоведущим частям состава.

«Токоведущие части состава – это провода, расположенные на железной дороге и на подстанции. Напряжение в этих местах достигает 27 тысяч вольт. Получить травму можно даже не прикасаясь к токоведущей части состава, достаточно приблизиться на расстояние до двух метров, когда стоит влажная погода. Чаще всего подобные травмы получают дети, когда поднимаются на вагоны, чтобы сфотографироваться», – рассказал он.

Он сделал акцент на том, что в интернете много роликов где дети показывают как они залезают на поезда или пролезают под ними. Каждый такой случай – это огромный риск для жизни экстремала.

«Родители, контролируйте заинтересованность в рискованном времяпрепровождении своих детей. У нас бывают случаи наезда составов на человека, это чаще всего происходит, когда молодые люди идут в капюшоне и наушниках у железнодорожного перехода. Капюшона сокращает видимость на 60%, а наушники блокируют до 80% звуков от приближающегося состава», – поделился статистикой Евгений Ананьин.

Не стоит пытаться перебежать дорогу перед медленно едущим составом, это своего рода иллюзия. Перелезать под стоящим поездом также опасно Фото: © «Татар-информ»

Он напомнил, что не стоит пытаться перебежать дорогу перед медленно едущим составом, это своего рода иллюзия. Перелезать под стоящим поездом также опасно. Если поезд над вами тронется, то лечь под ним и переждать пока он проедет, не получится.

«Под составом есть много зацепляющихся частей, они просто зацепят вас и будут тащить вперед», – рассказал он.

Больше всего Евгения Ананьина удивили случаи с родителями, которые вместе с ребенком перелезали под стоящими поездами. Он отметил, что это беззрассудный риск для здоровья обоих.

«Покажите пример. Лучше опоздать на какое-то мероприятие, чем погубить себя и своего ребенка.Сами не перелезайте под поездом и не тащите туда ребенка», – подытожил он.

Руслан Хасанов отметил, что основных причин получения детьми травм всего две: недостаточный надзор за ними со стороны родителей и неправильное поведение самого ребенка Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Собираем 14-летних мотоциклистов по кусочкам»

«За прошлый год было зафиксировано порядка 120 тысяч травм у детей в республике. Это колоссальная цифра! Чаще всего дети ломают конечности – это четверть от всех случаев. Есть травмы головы и других частей тела. По статистике на 15 мая, в травмпункт уже поступило около 4 тысяч обращений, за один месяц. Мы идем к тому, чтобы побить рекорд прошлого года», – сказал заведующий отделением травматологии ДРКБ РТ Руслан Хасанов.

Остро стоит проблема с любителями покататься на самокатах. По словам доктора, за последние два месяца в травмпункты обратились уже больше двухсот человек с травмами, полученными при падении с самокатов.

Руслан Хасанов отметил, что основных причин получения детьми травм всего две: недостаточный надзор за ними со стороны родителей и неправильное поведение самого ребенка.

Остро стоит проблема с любителями покататься на самокатах. За последние два месяца в травмпункты обратились уже больше двухсот человек с травмами, полученными при падении с самокатов Фото: © «Татар-информ»

«Больше всего травм дети до четырех лет получают, пока изучают мир. Дети с пяти до десятилетнего возраста получают травмы, занимаясь шалостями и не следя за своим поведением. С 11 лет дети травмируются из-за личной активности, борьбы за первенство в коллективах и в увлечениях экстримом», – отметил он.

По словам заведующего отделением травматологии, за последние два года резко увеличилось количество несовершеннолетних мотоциклистов.

«Часто дети выезжают на дороги общего пользования и попадают в ДТП. Потом они попадают к нам, к сожалению, мы не каждого можем спасти, мы не боги. Все, что возможно – делается», – рассказал врач.

Алсу Асадуллина: «Сегодня одна из наших главных задач, связанных с желанием детей купаться в это время года, – это научить их плавать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наша задача сохранить всех детей живыми и здоровыми»

О профилактие детского травматизма высказалась заместитель министра образования и науки

Татарстана Алсу Асадуллина.

«Все случаи, связанные с травмами в школе, – это неправильное поведение ребенка, когда он просто натыкается на дверь или шкаф и ломает себе что-то. Или это могут быть травмы, связанные с неправильно установленными спортивными снарядами. Это ошибки, которые мы можем исправить и исправляем», – отметила она.

По ее словам, важно научить ребенка вести себя в обществе, начиная с детского сада.

«Сегодня одна из наших главных задач, связанных с желанием детей купаться в это время года, – это научить их плавать. В республике в школах с бассейнами ведутся уроки плавания. Сегодня только совместно с родителями школа может научить ребенка безопасному образу жизни», – рассказала она.

В заключении конференции, Алсу Асмадуллина акцентировала внимание на том, что все участники конференции и родители, должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить детей.

«Всем миром, все вместе мы должны сохранить жизнь и здоровье наших детей», – подытожила она.