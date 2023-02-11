«Помогите, горим!»: соседи рассказали, что мать погибших на пожаре детей звала на помощь

Сегодня утром страшная трагедия произошла в поселке Новое Шигалеево Пестречинского района РТ. Там загорелся дом многодетной семьи. Отец и три маленькие дочери погибли. Выжить удалось лишь матери и младшему ребенку. Подробности с места трагедии в репортаже «Татар-информа».

«Соседи, помогите, пожар!»

52-летний мужчина и три его маленькие дочери – пяти, семи и тринадцати лет – погибли сегодня в страшном пожаре в Пестречинском районе Татарстана. Жене с сыном, которому год и девять месяцев, удалось спастись. Женщина с малышом на руках выпрыгнула из окна второго этажа. Сейчас они оба находятся в больнице.

В страшном пожаре в Новом Шигалееве погиб многодетный отец с тремя дочерьми Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В пресс-службе РКБ сразу после того, как женщина поступила к ним, «Татар-информу» рассказали, что ее состояние стабильно тяжелое. Она получила травму позвоночника, ее готовили к операции. Малыш, как рассказали агентству в пресс-службе ДРКБ, был в сознании, его состояние оценивали как стабильное.

На месте трагедии о том, как развивались события этим утром, корреспонденту «Татар-информа» рассказал начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

«В 7.15 в подразделение пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе “Заречье-2” Пестречинского муниципального района. Когда пожарные подразделения прибыли на место в 7.29, садовый дом горел. Пожарные приступили к тушению. В настоящее время на месте работают дознаватели ОНД по Пестречинскому муниципальному району и управления надзорной деятельности Главного управления, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории», – сказал Максим Трущин.

Максим Трущин сообщил, что основные версии возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печного либо электрооборудования Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, отрабатываются две основные версии возникновения пожара – это нарушение правил эксплуатации печного оборудования либо электрооборудования.

«Эта семья являлась многодетной и в органах социальной защиты значилась на учете как многодетная семья. Она была прописана в одном из домов на улице Тверской в Московском районе Казани. В 2020 году в квартире данной семьи по республиканской программе как многодетной семье были установлены четыре пожарных автономных извещателя», – дополнил Максим Трущин.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал прокурор района Фанис Шайхаттаров. Сразу же была начата проверка. Спустя некоторое время появилась информация, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Татар-информу» удалось поговорить с соседом семьи. Мужчина рассказал, что утром на даче его не было, он узнал об ужасной трагедии из мессенджера.

Пожарные подразделения прибыли на место через 14 минут после получения сообщения о пожаре Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мой дом находится на соседнем участке. Утром меня здесь не было, я приехал когда уже все полыхало. У нас есть чат в Ватсапе, который называется “Вторая аллея”. Туда сегодня утром переслали голосовое сообщение Алены – матери погибших детей. Она говорила следующее: “Соседи помогите, вторая аллея, 36-й участок, горим, пожар”», – рассказал мужчина.

«Почти вся семья погибла, для меня это большая утрата»

Сосед рассказал, что сразу после сообщения жители СНТ бросились на помощь.

«Те, кто увидел сообщение Алены, сразу вызвали пожарных. Кто-то сделал фотографии пожара, чтобы люди не подумали, что это фейк. Кто-то почти сразу предложил организовать сбор средств на счет брата Алены, пока та находится в больнице. Я их знал, хорошие люди», – дополнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В стороне от места пожара стоял брат выжившей женщины, дядя погибших детей. Он с болью в глазах смотрел на то, что осталось от дома близких ему людей.

«Для меня это большая утрата, не знаю, что добавить. Почти вся семья погибла. Муж моей сестры работал айтишником, сестра была домохозяйкой и занималась небольшим придомовым хозяйством, разведением кур. Дети в школе учились, хорошая семья была. Дети всегда сытые, одетые. Сестра сейчас в реанимации, самочувствие ее, мягко говоря, не очень», – рассказал брат, Павел Полюбай.

Как стало известно «Татар-информу», помимо ведения домашнего хозяйства Алена активно занималась волонтерством. Она вместе с другими волонтерами проекта шила облегченные тактические носилки для бойцов на передовой.

Дом семьи сгорел дотла, от него остался лишь кирпичный дымоход Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В утреннем пожаре дом семьи сгорел дотла, от него остался лишь кирпичный дымоход. На участке находилась еще небольшая постройка, в которой живут куры и собака. Животные не пострадали, так как находились достаточно далеко от огня. Павел после разговора с полицейскими проверил, как чувствуют себя животные.

Пес то охранял курятник, то бегал, словно искал хозяев, но найти не мог…

О животных теперь будет заботиться Павел.

Небольшая постройка, в которой живут куры и собака, не пострадала Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Если у вас есть возможность помочь выжившей матери и ее малышу, то вот номер телефона ее брата Павла: 8-917-285-62-97. Он привязан к карте Сбербанка.