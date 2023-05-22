Накануне в Тукаевском районе РТ утонула 8-летняя девочка. Взрослым не хватило нескольких секунд, чтобы успеть спасти ребёнка. Об этом сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Он рассказал, что из-за установившейся на территории республики сухой жаркой погоды, люди массово начали посещать водоемы. Однако температура воды еще некомфортна для купания и не превышает в верхнем слое и 18 градусов.

Трагический случай на воде произошел в поселке Комсомолец Тукаевского района РТ. Девочка ушла купаться на местный пруд. Как оказалось, рельеф дна водоема резко уходил в глубину. В результате ребенок соскользнул с берега в воду и испугался. Находившиеся взрослые бросились ей на помощь, однако девочку спасти не удалось.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Происшествия на воде крайне скоротечны. Человек делает глоток воды и буквально на глазах окружающих тонет», – отметил Юрий Венедиктов.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили, что купание для детей безопасно только тогда, когда рядом находятся взрослые. Они обязаны проверить рельеф дна и температуру воды. Только после этого в воду могут заходить дети.

«Дети такого возраста должны купаться только в детских купальнях на оборудованных пляжах. Каждый родитель должен помнить, что безопасность ребенка – это его прямая обязанность», – рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ.