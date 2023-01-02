Два человека погибли и трое, в том числе маленький ребенок, пострадали в ДТП в Татарстане

фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня на 298-м км трассы Казань – Оренбург в Бугульминском районе республики, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 29-летний водитель Honda не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Opel.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Honda скончались на месте.

Кроме того, травмы получили 53-летняя пассажирка и двухгодовалый ребенок из Honda, а также водитель Opel.

«Необходимо отметить, что ребенок перевозился в детском автокресле. Обстоятельства произошедшего выясняются», – пояснили в ГИБДД РТ.