Два человека погибли и трое, в том числе маленький ребенок, пострадали в ДТП в Татарстане
Страшное ДТП произошло сегодня на 298-м км трассы Казань – Оренбург в Бугульминском районе республики, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 29-летний водитель Honda не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Opel.
В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Honda скончались на месте.
Кроме того, травмы получили 53-летняя пассажирка и двухгодовалый ребенок из Honda, а также водитель Opel.
«Необходимо отметить, что ребенок перевозился в детском автокресле. Обстоятельства произошедшего выясняются», – пояснили в ГИБДД РТ.