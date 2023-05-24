В Татарстане на реке Солонка в необорудованном для купания месте утонул 16-летний мальчик

Сегодня днем поступила информация о том, что на реке Солонка в селе Шигали Высокогорского района тонет подросток, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидец заметил 16-летнего мальчика в 8 метрах от берега и вытащил его. Прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, подростки купались без взрослых и решили переплыть реку, когда один из них начал тонуть.

В МЧС отметили, что данный водоем не является оборудованным место для купания, о чем свидетельствует соответствующий знак. Предварительная причина происшествия – нарушение правил поведения на водных объектах.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ГУ МЧС России по РТ обратились к родителям с просьбой не отпускать детей к водоемам одних со сверстниками, только в сопровождении умеющих плавать взрослых.