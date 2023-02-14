Сноуден: США хотят создать панику вокруг НЛО, чтобы отвлечь от ситуации c NordStream

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отреагировал на предположение американского генерала о том, что сбитые США в последние дни летательные объекты, замеченные у границ или в воздушном пространстве страны, могут иметь внеземное происхождение.

«Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне. Это всего лишь искусственно созданная паника, привлекательная неприятность, которая гарантирует, что репортерам, занимающимся вопросами национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля „Северный поток“)», — написал Сноуден в своем Twitter.

Напомним, 4 февраля американские истребители сбили китайский аэростат, ранее вошедший в воздушное пространство страны. Позднее, 10 февраля, над Аляской был уничтожен воздушный шар, принадлежность которого не была раскрыта. Его обломки упали в море. Также в ночь на 12 февраля летающий объект был сбит над Канадой, а вечером военные США уничтожили еще один летающий объект над озером Гурон, у американо-канадской границы.

При этом глава Североамериканского командования ПВО Глен ван Херк допустил, что сбитые в последние дни объекты могут иметь внеземное происхождение.

В начале февраля известный американский публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш опубликовал статью, в которой рассказал о причастности ВВС США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Ранее Эдвард Сноуден отреагировал на сообщения о возможной причастности Соединенных Штатов к подрыву газопроводов.