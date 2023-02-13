В США сбили еще один неопознанный объект над озером Гурон
Американские военные уничтожили еще один неопознанный объект над озером Гурон. Приказ отдан Президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Как отмечает источник, впервые объект обнаружили в субботу, когда он находился над штатом Монтана. Он не нес угрозы для каких-то целей на суше, и даже сейчас у Штатов нет доказательств, что объект использовался в разведывательных целях. Однако, добавил чиновник, такой вариант допускается.
Напомним, что в предпоследний раз США сбили неопознанный объект над Аляской, а еще раньше, 4 февраля, уничтожили китайский аэростат, вошедший в воздушное пространство страны.