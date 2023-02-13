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Ру Тат
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Политика
13 февраля 2023  06:20

В США сбили еще один неопознанный объект над озером Гурон

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Американские военные уничтожили еще один неопознанный объект над озером Гурон. Приказ отдан Президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Как отмечает источник, впервые объект обнаружили в субботу, когда он находился над штатом Монтана. Он не нес угрозы для каких-то целей на суше, и даже сейчас у Штатов нет доказательств, что объект использовался в разведывательных целях. Однако, добавил чиновник, такой вариант допускается.

Напомним, что в предпоследний раз США сбили неопознанный объект над Аляской, а еще раньше, 4 февраля, уничтожили китайский аэростат, вошедший в воздушное пространство страны.

#США #сбили
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