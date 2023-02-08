Сноуден напомнил о секретных операциях, причастность к которым отрицали власти США

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отреагировал на сообщения о возможной причастности Соединенных Штатов к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Можете вспомнить исторические примеры секретных операций, за которые Белый дом нес ответственность, но категорически отрицал это? Помимо, разумеется, той небольшой шумихи с „массовой слежкой“», — обратился экс-разведчик к своим подписчикам в Twitter’е.

В качестве примера Сноуден напомнил о подготовленной властями США неудачной высадке в бухте Кочинос на Кубе в 1961 году для свержения режима Фиделя Кастро, причастность к которой американская администрация отрицала.

Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений BALTOPS 22. В сентябре трубопроводы будто бы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.