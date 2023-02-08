Пентагон: Китай отклонил заявку США на разговор министров обороны о сбитом аэростате

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин после уничтожения американского военными китайского аэростата, появившегося в воздушном пространстве страны, предложил своему коллеге из КНР Вэй Фэнхэ провести телефонный разговор, но Китай ответил отказом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

По словам представителя американского военного ведомства, «сразу же после того, как были приняты меры, чтобы сбить воздушный шар КНР, Министерство обороны США направило запрос на проведение разговора по защищенной связи министра Остина и министра обороны КНР Вэй Фэнхэ».

«Мы считаем важным сохранять открытыми линии связи между США и КНР для ответственного поддержания отношений. Связи между нашими военными особенно важны в такие моменты. К сожалению, КНР отклонила наш запрос», — заметил Райдер, подчеркнув, что Штаты по-прежнему привержены поддержанию открытыми существующих линий связи между странами.

Американские истребители 4 февраля сбили китайский аэростат, ранее вошедший в воздушное пространство страны. Позднее Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал соответствующий приказ. Пекин пообещал ответить на это и заявил об ущербе, нанесенном отношениям с Вашингтоном.

По информации американских СМИ, аэростат летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 километров) и был размером с три школьных автобуса. Он мог давать «подсказки и сигналы» космическим спутникам КНР.