Американский генерал допустил внеземное происхождение сбитых над США объектов

Сбитые в последние дни над США объекты могут иметь внеземное происхождение. Таким мнением поделился глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Херк.

По его словам, окончательную информацию по объектам представят разведслужбы. «Спасибо за ваш вопрос. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», — подчеркнул военный.

Ван Херк добавил, что ВС США пока неизвестно, за счет чего летательные аппараты держались в воздухе, и они не уверены в том, что это были воздушные шары.

«Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако, очевидно, что они держались в воздухе», — цитирует эксперта РИА Новости.

Сегодня стало известно, что над озером Гурон в США был сбит неопознанный объект. Приказ о его уничтожении дал Президент Соединенных Штатов Джо Байден.