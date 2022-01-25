Мультикультурный фактор и рейтинги вузов: что влечет в Татарстан студентов всего мира?

Из каких регионов и стран приезжает молодежь в вузы Казани, что их влечет в республику и насколько привлекательна высшая школа Татарстана для самих жителей региона? Корреспонденты ИА «Татар-информ» нашли ответы на эти вопросы в преддверии главного студенческого праздника – Татьяниного дня.

Татарстан исторически является одним из главных центров высшего образования в России Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По числу рейтинговых вузов Татарстан входит в первую пятерку регионов России

Татарстан исторически является одним из главных центров высшего образования в России. В Казани действует один из старейших и крупнейших в стране университетов – Казанский, два национальных исследовательских университета – Технический, готовящий кадры для машино- и авиастроения (КНИТУ-КАИ), и Технологический (КНИТУ, в прошлом – КХТИ им. А.М. Бутлерова), где учатся будущие специалисты в сфере химии, нефтехимии и биотехнологии. Также в городе расположены аграрный, архитектурно-строительный и медицинский вузы, консерватория, Институт культуры, Энергоуниверситет (КГЭУ), Поволжский госуниверситет физической культуры, спорта и туризма и, наконец, старейший отечественный вуз ветеринарного профиля – Казанская государственная академия ветеринарной медицины им Н. Э. Баумана (КГАВМ).

Крупные вузы Татарстана открыты также в Набережных Челнах и Альметьевске. В целом с учетом государственных и негосударственных вузов (всего – 45 заведений высшей школы) общая численность обучающихся в РТ превышает 140 тыс. человек. В основном они сконцентрированы, понятное дело, в Казани, так что по факту не будет большим преувеличением сказать, что каждый 10-й житель республиканской столицы – студент. В федеральном рейтинге регионов страны по численности студентов вузов в пересчете на 10 тыс. человек населения Татарстан занимает шестое место в России и первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО).

В рейтинге вузов «Эксперт РА» за 2021 год, в котором представлены университеты из 31 региона России, Татарстан по числу участников входит в первую пятерку после Москвы и Петербурга, а также Московской и Томской областей. От республики в топ-100 включены сразу четыре вуза – КФУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ и КНИТУ. Из ближайших соседей по ПФО только Самарская область представлена тремя университетами.

Ежегодно в вузы республики поступает около 40 тыс. человек, из которых 40% – на бюджетные места, остальные студенты – «платники» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Ежегодно в вузы республики поступает около 40 тыс. человек, из которых только 40% – на бюджетные места. Остальные студенты – это «платники», то есть те, чьи родители имеют возможность оплачивать высшее образование своих чад. В Министерстве образования и науки РТ уверены, что это свидетельствует о высоком уровне доступности и привлекательности высшего образования республики для молодежи.

«Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых нашими вузами, ежегодно подтверждается результатами мониторинга эффективности деятельности вузов, который проводится Минобрнауки России. Один из показателей эффективности работы наших вузов – востребованность выпускников на рынке труда. Анализ трудоустройства показывает, что более 60% выпускников работают по полученной специальности», – отметили в ведомстве.

Татарстан занимает 10-е место в рейтинге востребованности высшей школы (правда, от 2017 года) Фото: © ИА «Татар-информ»

Больше трети всех студентов Татарстана – это молодежь, приехавшая в республику за высшим образованием

Не менее важный показатель – степень востребованности вузов. По данным исследований НИУ ВШЭ, в России лишь около 20 региональных систем высшего образования являются востребованными, то есть привлекают больше студентов, чем их «производит» собственная система среднего общего образования. Среднее значение показателя востребованности по стране равно 0,79, это свидетельствует о том, что для большинства российских регионов характерен отток абитуриентов, которые концентрируются в отдельных крупных регионах. Лидерами среди них являются Санкт-Петербург и Ленинградская область (значение показателя – 2,31), Томская область (1,95, то есть на каждого томича в томских вузах приходится почти двое «понаехавших» – неудивительно, что в Уставе Томска прописана градообразующая роль научно-образовательного комплекса), Москва и Московская область (1,52), а также Новосибирская (1,42) и Воронежская области (1,38).

У Татарстана индекс равен 1,22, и республика занимает 10-е место в рейтинге востребованности высшей школы (правда, от 2017 года). Но очевидно, что и здесь вузы – один из главных магнитов для талантливой молодежи. Это в школу, как правило, ходят ближе к дому, а выбор университета или академии – серьезная жизненная развилка, определяющая, по какому пути двинется будущий специалист. И зачастую для обучения желанной профессии только что оперившемуся птенцу приходится улетать далеко от родного гнезда, даже несмотря на то, что в административных центрах каждого из 85 субъектов РФ и действует хотя бы один большой университет (в последние годы многие из них обрели статус «опорных вузов»).

В 39 вузах республики проходят обучение более 18 тыс. иностранных студентов из 14 стран ближнего и 107 стран дальнего зарубежья Фото: © ИА «Татар-информ»

Многие соцопросы показывают, что образовательная миграция – это и основное средство «закрепиться» в большом городе, и «надежда на лучшую жизнь». Благодаря ЕГЭ, который дал возможность талантливой молодежи стать максимально мобильной и выбирать достойное место обучение, межрегиональные университетские центры вроде Казани в последние годы жестко конкурируют за внешние притоки студентов. В плюс играет и демография: в нынешнем десятилетии число 16-18-летних россиян будет только расти; в среднем в российских регионах в прошлом году уже было на четверть больше людей такого возраста, чем пятью годами ранее. И Татарстан в этом тренде не исключение.

По данным Министерства образования и науки РТ, сегодня в 39 вузах республики проходят обучение более 18 тыс. иностранных студентов из 14 стран ближнего и 107 стран дальнего зарубежья, а также более 30 тыс. студентов из других субъектов РФ. 95% иностранцев и 85% иногородних студентов обучаются в государственных вузах. И эти внешние притоки растут – за последние пять лет (2017-2021 годы) контингент иностранцев вырос в два раза (с 9564 до 18 937), из других регионов количество поступающих в вузы РТ остается стабильно высоким. «Мы уверены, что данная положительная динамика сохранится», – заявили ИА «Татар-информ» в ведомстве.

Итак, почти 50 тыс. студентов, то есть больше одной трети от общего количества обучающихся в вузах Татарстана, – это молодежь, которая приехала в республику исключительно ради получения высшего образования. Из каких зарубежных стран и из каких регионов России эта «молодая кровь» притекает в Татарстан? С такими вопросами ИА «Татар-информ» обратилось в ведущие вузы Казани и Набережных Челнов. Ответили, к сожалению, не все. Более того, выяснилось, что хотя учет абитуриентов ведут – это очевидно – все университеты, далеко не везде региональная и страновая статистика используется для принятия конкретных управленческих решений.

В КФУ сейчас обучается более 49 тыс. студентов, из них более 9,5 тыс. иностранцев и более 13,4 тыс. не из Татарстана Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Большая тройка: КФУ и два КНИТУ

В эти три вуза Казани, которые можно назвать «главными» и самыми привлекательными заведениями высшей школы Татарстана, ежегодно поступает наибольшее количество студентов. По данным КФУ, одного из восьми федеральных университетов России, по итогам приемной кампании 2021 года на бакалавриат и специалитет было зачислено более 13,8 тыс. студентов, из которых 2492 человека – граждане иностранных государств, а 4307 – жители других регионов России. Кстати, в случае с иногородними – это рекорд за последнюю пятилетку – поток таких абитуриентов стабильно растет. Всего в КФУ сейчас обучается более 49 тыс. студентов, из них более 9,5 тыс. иностранцев, и более 13,4 тыс. не из республики.

Динамика и направленность внешних потоков студентов в КФУ в целом характерна и для других вузов РТ. В топ-5 стран, более всего «обогащающих» своими абитуриентами КФУ, входят Узбекистан, Китай, Туркменистан, Иран и Казахстан. В последние пять лет эта пятерка остается практически неизменной, меняется лишь общее число поступивших иностранцев – так, максимум (3713 человек) был зафиксирован в 2019 году. По итогам прошлого набора кратно выросло число студентов из Исламской Республики Иран.

Страна гражданства 2021 2020 2019 2018 2017 Иран 193 31 11 79 85 Казахстан 184 157 165 218 185 Китай 579 608 327 276 300 Туркменистан 256 706 1526 666 438 Узбекистан 737 1143 1134 834 569 В сумме из иностранных государств поступило: 2492 3439 3713 2538 1959

Наиболее привлекательными специальностями для иностранцев в КФУ являются экономика, лечебное дело, лингвистика, менеджмент и стоматология. В десятку также входят педагогика, юриспруденция, международные отношения и туризм. При этом по среднему баллу ЕГЭ в КФУ более популярны другие направления – например, прикладная математика, инноватика и т.д. Иногородних студентов в КФУ привлекают такие специальности, как лингвистика, педагогическое образование, востоковедение и африканистика, программная инженерия, биология.

Откуда они приезжают? КФУ как мощный пылесос продолжает стягивать молодежь главным образом из соседних с Татарстаном регионов ПФО – прежде всего, из Башкортостана, а также Удмуртии, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей. Лидерство высшей школы Казани в границах «родного» федерального округа, таким образом, выглядит не просто бесспорным, а подавляющим. И это как ни крути, но повод задуматься. Ведь крупных центров высшей школы в стране немного – да, с Поволжья Казань стабильно собирает «основную кассу», но из более отдаленных регионов страны (за исключением ХМАО) в столицу Татарстана за высшим образованием по-прежнему приезжают единицы.

Десятка субъектов РФ, откуда в КФУ приезжает больше всего студентов

Субъект РФ 2021 2020 2019 2018 2017 Республика Башкортостан 942 874 928 925 743 Кировская 130 129 103 147 115 Республика Марий Эл 168 147 168 158 140 Оренбургская область 170 156 139 123 105 Самарская область 186 190 199 175 144 Удмуртская республика 372 313 342 332 275 Ульяновская область 232 192 236 190 193 Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра 145 127 117 110 100 Челябинская область 132 123 117 101 79 Чувашская республика 273 245 254 259 234 В сумме из субъектов РФ поступило: 4307 3907 3646 3422 2795

Основные потоки иностранцев в КНИТУ-КАИ, судя по данным самого вуза, также идут опять же из стран бывшего СССР – Казахстана (68), Узбекистана (40), Таджикистана (31) и Киргизии (17). В пятерку главных «доноров» в последние годы неожиданно вошел Египет (41 студент, все цифры – по итогам приема-2021), вырвав это место у Туркменистана. В авиационный вуз почему-то почти не поступают китайцы, зато здесь учатся граждане таких экзотических стран, как Ливия, Эквадор, Танзания, Конго, Зимбабве и даже Венесуэла (впрочем, есть такие и в других вузах). Иностранцы приезжают учиться на направления программной инженерии, ИТ, авиастроения, электроэнергетикм и т.п.

В КНИТУ картина схожая, только студентов кратно больше. Но основной приток по итогам приема 2021 года также обеспечили абитуриенты из Туркмении, Таджикистана и Узбекистана (из 716 зачисленных на эти три страны пришлось 581), Казахстана и Египта. Наибольшей популярностью пользуются направления факультетов нефти и нефтехимии, управления и автоматизации, пищевых и биотехнологий. В самом вузе ИА «Татар-информ» объяснили, что у него выстроено долгосрочное партнерство с крупнейшими отраслевыми предприятиями стран Центральной Азии, такими как «Туркменхимия», «Туркменгаз», прямые договоры на целевую подготовку кадров и объясняют доминирование иностранцев из стран бывшего СССР.

В КНИТУ основной приток по итогам приема 2021 года обеспечили абитуриенты из Туркмении, Таджикистана и Узбекистана, Казахстана и Египта Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Потоки иногородних студентов также схожи с КФУ – оба казанских КНИТУ привлекают в основном молодежь из соседних регионов ПФО, особенно из Башкортостана (правда, в КНИТУ данных региональной статистики не предоставили).

Свои ответы ИА «Татар-информ» также предоставили такие уникальные вузы, как Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, КГАУ и КГАВМ, а также Набережночелнинский государственный педагогический университет. Учитывая узкую специализацию этих учебных заведений, региональные и страновые перекосы в динамике иногородних и иностранных студентов, которые ярко проявляются в главных вузах РТ, здесь выражены слабее. Но в целом картина тоже является более-менее одинаковой.

Основные потоки иностранцев в КНИТУ-КАИ идут из стран бывшего СССР – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В пятерку главных «доноров» в последние годы неожиданно вошел Египет Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Фактор языкового родства и мировые рейтинги

В самих вузах уверены, что абитуриентов из других регионов и стран в Татарстан привлекает разнообразие уровней образования, интересные образовательные программы, открывающие большие возможности для дальнейшего трудоустройства, хорошо оборудованные лабораторные базы, квалифицированный профессорско-преподавательский состав, яркая студенческая жизнь, наличие общественных организаций и ассоциаций иностранных студентов, землячеств. По оценке профессора и проректора по учебной работе КНИТУ Дильбар Султановой, «привлекательным фактором является мультикультурный и многоэтничный облик древней Казани, фактор языкового родства и религиозной близости – в первую очередь для абитуриентов, прибывающих из стран Центральной Азии».

Также абитуриентов «очень привлекает динамично развивающийся Татарстан и красивая, современная Казань с развитой городской инфраструктурой», отмечает профессор Султанова.

По ее мнению, стабильное и растущее число абитуриентов, поступающих в КНИТУ из других регионов и из-за рубежа, «связано как с общей востребованностью инженерных и IT-направлений во всем мире и в России, так и с активным развитием нефтегазового сектора, строительством новых производств в странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки». Привлекают студентов и отзывы вернувшихся и обучающихся в настоящее время студентов.

«Привлекательным фактором является фактор языкового родства и религиозной близости – в первую очередь для абитуриентов, прибывающих из стран Центральной Азии» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Наши абитуриенты всегда обращают внимание на хорошие перспективы трудоустройства после окончания вуза. Иностранные абитуриенты смотрят, на какие должности устраиваются выпускники КНИТУ, насколько удачно складывается их карьера, – примеров выпускников вуза, добившихся в своих странах высоких карьерных позиций, очень много», – говорит Дильбар Султанова.

Иностранцев также привлекает вхождение казанских вузов в мировые рейтинги The Times, QS и другие. «Наличие иностранных студентов – это обязательное мониторинговое требование к деятельности вуза. Обучение таких студентов – повышение престижа российского образования, и в том числе образования Республики Татарстан, за рубежом. Общение российских и иностранных студентов – диалог культур, поддержание дружбы между различными странами», – заявили в Набережночелнинском государственном педагогическом университете.

«Приток желающих обучаться в РТ из регионов России, а также из иностранных государств так или иначе может способствовать налаживанию межрегионального или международного сотрудничеству. Это также может способствовать интеграции культур народов. Кроме того, увеличение потока иностранных граждан, прибывающих в Татарстан с целью обучения, указывает на повышение престижности качества образования в вузах региона», – сказано в ответе Министерства образования и науки РТ на запрос ИА «Татар-информ», подписанном первым замглавы ведомства Андреем Поминовым.

«Увеличение потока иностранных граждан, прибывающих в Татарстан с целью обучения, указывает на повышение престижности качества образования в вузах региона» Фото: kpfu.ru

Впрочем, не стоит обольщаться. Лидерство высшей школы Казани – это в некотором смысле наследие советского периода, когда Госплан концентрировал огромные средства на развитии различных «точек роста» – и не только заводов-гигантов, шахт и электростанций, но и региональных систем образования. Государство целенаправленно вкладывалось в мощные межрегиональные вузовские центры, в том числе в ущерб соседним регионам.

«Огромная дифференциация между городами является традиционной, сложившейся рукотворно за десятилетия и никак не связанной с позицией или действиями руководителей самих вузов. Грубо говоря, если сейчас ректораты ведущих вузов Казани вообще перестанут что-либо делать, в Казань все равно как минимум ближайшие лет десять будут ехать абитуриенты из соседних регионов», – отмечает кандидат исторических наук, выпускник магистерской программы «Управление в высшем образовании» НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Томского государственного университета Сергей Чернышов.

Выпускники едут туда, где есть перспективы для профессионального роста, комфортная городская среда, условия для интеллектуальной жизни и досуга Фото: официальная страница Молодежной ассамблеи народов Татарстана во «ВКонтакте»

По его мнению, «образовательная миграция как особый вид интеллектуальной миграции всегда обусловлена несколькими факторами, среди которых качество собственно вузов не всегда является определяющим. Выпускники едут не столько туда, где хорошо учат, сколько туда, где есть перспективы для профессионального роста, комфортная городская среда, насыщенные и комфортные условия для интеллектуальной жизни и досуга, – это фиксирует большинство российских исследований. При этом примечательно, что только некоторые регионы (вроде Томска) рассматривают сильные университеты как значимый фактор межрегиональной и международной миграции».

Мобильные студенты в будущем составят управленческую, интеллектуальную и технологическую элиту

Чем важны внешние притоки студентов для Татарстана кроме диалога культур? В КНИТУ-КАИ сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ», что «самым очевидным эффектом от внешнего притока студентов для республики является развитие региона, которое выражается в привлечении дополнительных денежных средств (рост доходов бюджета региона от проживания и обучения иностранных и иногородних обучающихся). А в дальнейшем это ведет к созданию новых рабочих мест, развитию сотрудничества регионов, а также к росту международного сотрудничества».

«Для самого Татарстана приток студентов, несомненно, важен, так как идет привлечение молодежи в республику» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Для самого Татарстана приток студентов, несомненно, важен, так как идет привлечение молодежи в республику. Вуз – это кузница кадров, многие студенты, приехавшие из других регионов, остаются в республике, трудоустраиваются. Мы готовим молодые кадры, которые еще и генерируют научные знания, исполняют социальные функции, развивая тем самым АПК республики», – заявили в КГАВМ.

Главной «проблемной зоной» в КНИТУ-КАИ назвали только необходимость постоянного увеличения мест для проживания в общежитиях. Но Дильбар Султанова из КНИТУ уверена, что «человеческий капитал, несомненно, является важнейшим ресурсом».

«Мобильные студенты, обучающиеся в России и Татарстане, в будущем составят управленческую, интеллектуальную и технологическую элиту своих государств, лояльную к нашей стране и нашей республике. Конечно, это и дополнительное финансирование, экономические выгоды для РТ – значительный приток средств приезжающих студентов, которые живут в общежитиях, снимают жилье, питаются, пользуются всей инфраструктурой и т.д.», – говорит профессор.

«Мобильные студенты, обучающиеся в России и Татарстане, в будущем составят управленческую, интеллектуальную и технологическую элиту своих государств, лояльную к нашей стране и нашей республике» Фото: © ИА «Татар-информ»

По оценке Сергея Чернышова, «Республика Татарстан в классификации исследователей Института образования ВШЭ – это «регион-магнит», наряду с Московской и Питерской агломерациями, Новосибирском и Екатеринбургом. В этих регионах сочетаются два фактора – сильный университетский комплекс и хорошая среда для жизни и профессионального роста. Другим сильным университетским центрам – например, Томску или Тюмени – повезло меньше, рынок труда там имеет ограниченный потенциал, а потому их именуют «регионы-вокзалы»: они работают не столько на свой, сколько на внешний рынок труда».

«Рост количества иногородних студентов в традиционно сильных межрегиональных вузовских центрах – тоже в целом объективный тренд, в большинстве случаев никак не связанный с какой-либо позицией руководства вузов в этих городах. В России сейчас действует простой принцип: бедные становятся беднее, а богатые – богаче. То есть регионы-лидеры (еще с советских времен) притягивают все больше талантливой молодежи, а регионы-аутсайдеры все больше ее лишаются. Повторюсь, это исключительно объективная тенденция, очень слабо связанная с действиями отдельных университетов. Но вот что интересно: если вузы проявят хотя бы минимальную активность, то на общем довольно пассивном фоне университетского менеджмента они способны буквально сорвать джекпот», – говорит Чернышов.

Общие данные на 01.09.2021