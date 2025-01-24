Туркмения, Иран и Китай: откуда Татарстан «пылесосит» студентов и что тянет их в Казань

Вузы Татарстана продолжают аккумулировать абитуриентов из других регионов и стран. Накануне Татьяниного дня, или Дня российского студенчества, «Татар-информ» выпускает четвертый годовой обзор, в котором описана география потоков иностранных и иногородних студентов, голосующих за высшую школу Татарстана «ногами».





Вузы Татарстана продолжают аккумулировать абитуриентов из других регионов и стран

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане обучается почти 150 тыс. студентов

«Татар-информ» уже в четвертый раз представляет результаты ежегодного опроса вузов Татарстана о направлениях и динамике потоков иностранных и иногородних абитуриентов. Аналогичные исследования мы выпускали в январе 2022-го, 2023-го, а также год назад.

Суть проста – мы спрашиваем у вузов, из каких зарубежных стран и из каких регионов России к ним в рамках прошедшей приемной кампании поступили студенты. География притока иностранцев, в числе прочего, характеризует экспортный потенциал высшей школы Татарстана, а иногородних студентов – ее значимость внутри Российской Федерации. Ведь университетских центров, способных без особых усилий «пылесосить» молодежь хотя бы из соседних регионов, в стране не так уж много, порядка двух десятков.

Татарстан – прежде всего, конечно, Казань – исторически входит в этот клуб избранных, даже несмотря на относительную близость республики к Москве.

Как рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова, по состоянию на октябрь 2024-го в вузах, расположенных на территории Татарстана, обучалось более 149 тыс. студентов (годом ранее – свыше 147 тыс.). Из них примерно половина – на бюджетной основе. На очной форме – более 101 тыс. (или 68%), еще 35 тыс. (24%) в этой сумме составляют заочники, а смешанную форму выбрало всего 12,3 тыс. студентов (около 8%).

Иностранные обучающиеся приехали из 14 стран ближнего и 110 стран дальнего зарубежья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иностранных студентов в Татарстане – более 22,1 тыс.

Контингент иностранных обучающихся в этом «котле» превышает 22,1 тыс. человек. Они приехали из 14 стран ближнего и 110 стран дальнего зарубежья (94% из них обучаются в государственных вузах). Годом ранее Мухаметова сообщала о 22,7 тыс. иностранцах из 15 стран ближнего и 111 стран дальнего зарубежья. Несмотря на некоторое падение показателей, в целом доля таких студентов стабилизировалась на уровне 15%.

Стоит напомнить, что в реальности о большой широте охвата земного шара в данном случае говорить не приходится. Татарстан привлекает иностранцев, главным образом, из стран Центральной Азии, в том числе бывшего СССР (Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана), Ближнего Востока (Ирана, Египта и Турции), а также Китая. Остальные государства, особенно экзотические, представлены в республике буквально десятками, если не единицами студентов.

Например, в КФУ в прошлом году поступил один гражданин Мали. А в КНИТУ – палестинец и представитель Южного Судана. На недавней встрече с делегацией Зимбабве Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что из этой страны в республике обучается всего 12 студентов. «Ждем больше ваших студентов для учебы в наших вузах. У нас большая работа сегодня ведется с молодежью, и думаю, в области молодежной политики и спорта мы могли бы также активно сотрудничать», – отмечал Минниханов.

При этом за минувшие пять лет иностранных студентов в вузах Татарстана стало больше на 4 тыс. человек, что является «свидетельством высокого качества высшего образования в республике», отметила Мухаметова.

Рост данного показателя в Минобрнауки РТ связали с выполнением Госпрограммы научно-технологического развития Республики Татарстан на 2022 – 2030 годы, в которой было прописано «увеличение доли иностранных студентов в общей численности студентов в полтора раза». А также с «повышением уровня научно-образовательного резерва населения на всей территории республики» (чтобы это ни значило).

«Как показывает статистика, интерес иностранных граждан к высшему образованию республики неизменно растет, что связано, в первую очередь, с тем, что Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся и открытых международному сотрудничеству регионов России. Республика проводит активную внешнеэкономическую политику и выступает площадкой для ряда резонансных международных научно-образовательных мероприятий, многие из которых проводятся на регулярной основе и являются визитными карточками республики», – отметила Алсу Мухаметова.

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Число иностранных студентов в Татарстане останется на прежнем уровне

Хотя эффекты от того же саммита БРИКС, прошедшего в Казани в 2024-м, могут проявиться уже в рамках предстоящей приемной кампании (и в дальнейшем), в Минобрнауки РТ не ожидают особых прорывов в деле привлечения в Татарстан иностранных студентов. И прогнозируют, что их количество в ближайшие годы останется на прежнем уровне – то есть в районе 21-22 тыс. студентов.

Интересно, что год назад в ведомстве испытывали более радужные (в хорошем смысле) ожидания, заявляя о росте этого показателя темпом 2 – 3% в год (как минимум).

Отметим, что иностранцы в российских вузах – это не только престижно. Это еще и выгодно, так как львиная доля таких граждан обучается в России исключительно на коммерческой основе. Например, в КНИТУ-КАИ на текущий момент плата за обучение, поступающая от иностранцев, формирует примерно 30% доходов от внебюджетной деятельности университета.

Хотя получить высшее образование на территории РФ иностранцы могут и за счет российского бюджета, в рамках квот от Россотрудничества. Но такое счастье приходит к немногим – годом ранее в Татарстане их было, например, всего 1645 человек, или около 7% от общего контингента. На этот раз в Минобрнауки РТ «Татар-информу» актуальных цифр не озвучили, но вряд ли они сильно выросли за одну приемную кампанию.

За минувшие пять лет иностранных студентов в вузах Татарстана стало больше на 4 тыс. человек Фото: © «Татар-информ»

К сожалению, географию притоков иногородних студентов – всех, кто приезжает в Татарстане из других регионов России, как отмечалось и в предыдущих обзорах «Татар-информа», в Минобрнауки РТ по-прежнему не отслеживают. Дежурно заявляя, что «по результатам ЕГЭ в вузы, находящиеся в республике, имеют право поступать граждане из любых субъектов РФ».

Это печально, ведь такие студенты – в отличие от иностранцев, – чаще всего еще и будущие жители самой республики. Мощность образовательной миграции, как правило, зиждется не столько на качестве высшей школы, сколько на таком трудноопределимом понятии как «перспективы». Будущего трудоустройства, профессионального роста, качественной, насыщенной и полноценной жизни. В этом плане то, как хорошеет Казань при Метшине, как все ярче разгораются огни этого большого города – куда более важные факторы, привлекающие сюда молодежь, и не только из менее развитой провинции, чем реноме вузов.

Учебным заведениям Татарстана, если уж говорить совсем откровенно, в этом плане вообще можно особо и не суетиться – такие притоки резко не иссякнут. Но властям республики точно стоило бы более пристальнее следить за направлениеми студенческой «внутреней миграции», и начать уже глубже оценивать реальный вклад студентов – и не только иногородних, но и иностранных, – в экономику Татарстана.

Всего одна цифра. По данным КНИТУ, из 1836 обучающих в вузе иностранных студентов в общежитиях живет лишь 565, а из 5190 иногородних – всего 1196. Где живут остальные? Видимо, в арендованных квартирах. Либо их родители покупают им жилье (многие – в расчете и на то, что сами вскоре переедут вслед за чадом). А ведь студенты тратят деньги и на продукты питания, и непродовольственные товары и услуги, на общепит, транспорт и т.д.

Количество поступивших в КФУ иностранцев снизилось до 1,3 тыс. человек

Как и в предыдущих обзорах, «Татар-информ» в рамках очередного исследования опросил только три ведущих университета Казани: Казанский федеральный (КФУ, один из восьми в России и единственный вуз с таким статусом в Приволжском федеральном округе), а также КНИТУ-КАИ и «просто» КНИТУ (в прошлом – КХТИ им. С. М. Кирова). Эти крупные и сильные университеты известны и в стране, и в мире, поэтому они традиционно аккумулируют самое большое число заявок от «внешних» абитуриентов – как иностранных, так и иногородних.

Поэтому данные этих вузов описывают основные тренды студенческой миграции. В дополнение к ним ответы в этом году также предоставил Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ).

Крупные и сильные университеты традиционно аккумулируют самое большое число заявок от «внешних» абитуриентов Фото: © «Татар-информ»

Общий приток студентов в приемную кампанию 2024/2025 годов в КФУ сократился – всего на бакалавриат и специалитет было принято более 9,2 тыс. человек (годом ранее – более 9,5 тыс.). Но при этом число тех, кто поступил на бюджет, выросло до почти 4,9 тыс. (с 4,6 тыс. в 2023-м).

Количество поступивших в КФУ иностранцев просело довольно сильно – до 1261 человека, тогда как в предыдущую кампанию вуз принял более 1,7 тыс. человек. Число иногородних также упало, но уже менее заметно – до почти 3,2 тыс. (с 3,3 тыс. человек).

Все цифры в главном вузе Татарстана дали с учетом зачислений в филиалы в Елабуге и Набережных Челнах, а также в Каире (там, правда, все «по нулям») и узбекском Джизаке (128 «платников»). Ранее в КФУ не раз сообщали, что более половины иностранцев и почти все приезжие (не из Татарстана) поступают в «головной» вуз в Казани.

В региональном и страновом разрезе статистика приведена в таблицах, там все более менее стабильно. Основной контингент зарубежных обучающихся в КФУ складывается, как и ранее, из граждан Туркменистана, Ирана, Узбекистана и Китая. При этом в сравнении с приемной кампанией 2023/2024 в прошлом году кратно вырос приток только из двух последних стран, но при этом сопоставимо сократился из первых двух.

Из заметных особенностей – ни одного нового студента из Египта (хотя в 2023-м их поступило 35), зато 23 «новичка» из Индии (в предыдущий прием оттуда вообще никого не было). Сильно упали притоки из Турции и Таджикистана.

В разрезе иногородних притоков статус Приволжского федерального КФУ оправдывает, как и ранее, на все сто. Из регионов, входящих в ПФО, сюда в прошлом году поступило более 1,9 тыс. студентов (то есть почти две трети от общего количества иногородгих; годом ранее было почти 2,1 тыс.). И безусловное лидерство Башкортостана по общему числу приезжих также остается константой.

Общий приток студентов в приемную кампанию 2024/2025 годов в КФУ сократился Фото: © «Татар-информ»

Из более отдаленных регионов стоит отметить попадание в топ-10 Краснодарского края (даже несмотря на то, что общее число студентов оттуда сократилось в сравнении с предыдущей кампанией – пусть и всего на 10 человек). А также сокращение числа поступивших из «тюменской матрешки» – до 175 вместо 190, при том что ХМАО в первой «десятке» остался. Сократился в прошлом году и приток из регионов Уральского федерального округа (напомним, в Екатеринбурге есть свой федеральный университет). Объяснять все эти явления в этом году в КФУ не стали, ограничившись только цифрами.

«Это связано со снижением плана приема в университет на платные места»

Но причины сокращений частично объяснили в КНИТУ-КАИ и КНИТУ, где все складывалось в рамках схожего паттерна. Так, в авиационном вузе количество поступивших иностранцев на 1 сентября 2024 года упало (в сравнении с 1 сентября 2023-го) почти в два раза – с 1080 до 537 человек, а в КНИТУ – втрое: с 924 до 336 человек.

И в обоих случаях в этом «виноват» Туркменистан – число зачисленных студентов только из этой страны в КАИ сократилось с 971 до 439 человек, а в КНИТУ – с 718 до 239 человек. «Это связано со снижением плана приема на платные места», объяснили «Татар-информу» в авиационном университете. Добавив, что случилось и «некоторое снижение притока иностранных граждан из стран дальнего зарубежья, например, из Египта».

При этом доминирование Туркменистана в структуре принятых на первый курс иностранцев все равно осталось неизменным как в КАИ, так и в КНИТУ.

Еще одна причина – ужесточение требований к вступительным испытаниям иностранных граждан по русскому языку.

«Из-за этого вдвое уменьшилось количество успешно сдавших экзамены по внебюджетной форме и в полтора раза – по бюджетной форме финансирования по сравнению с 2023 годом», – объяснили «Татар-информу» в КНИТУ.

Университеты заинтересованы в расширении географии поступающих Фото: © «Татар-информ»

Кстати, на то, что многие иностранные студенты плохо говорят по-русски, но просят при этом их понять, простить и «поставить тройку», в декабре сетовал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Число иногородних студентов в КАИ также сократилось – с 2544 до 2132 человек. Интересно, что суммарный приток из регионов ПФО, в том числе из Башкортостана, вырос – с 379 до 456 человек. Значит, на этот раз «подвели» другие регионы. Кстати, нельзя не отметить, что в этом вузе «зависимость» притока от соседних и близких регионов выглядит не определяющей, в сранении с другими казанскими университетами.

«Жители отдаленных регионов, заинтересованные в получении качественного инженерного образования, особенно связанного и авиа-, вертолето- и двигателестроением, зачастую выбирают для поступления именно наш вуз. Так, к нам ежегодно поступают ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Саха (Якутия) и Коми, Челябинской, Кемеровской областей и Красноярского края. В этом году поступили также ребята из Чукотского автономного округа, Камчатского и Алтайского краев, Архангельской и Сахалинской областей», – отметили в КАИ. Впрочем, речь в данных случаях идет даже не о десятках человек, а об единичных случаях.

А вот в КНИТУ количество первокурсников «из других регионов» изменилось незначительно – их все также более 1,6 тыс., в том числе более 1,1 тыс. – из регионов ПФО (в внутри этой цифры треть – из Башкортостана).

В КНИТУ количество первокурсников «из других регионов» изменилось незначительно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Интерес к поступлению растет и в года в год, особенно из регионов присутствия ключевых промышленных партнеров вуза – «Газпрома», СИБУРа, «Еврохима», «ЛУКойла», «Роснефти», «Татнефти», оборонных предприятий и других. Такая тенденция поступления иногородних абитуриентов сохраняется не первый год», – объяснили нам в КНИТУ.

В КГЭУ «Татар-информу» рассказали, что к ним больше всего в прошлом году приехало студентов из Казахстана. «Мы связываем это с тем, что абитуриенты оттуда стали проявлять больший интерес к российским университетам. Кроме того, в Казахстане активно развивается энергетика, ощущается нехватка квалифицированных кадров, поэтому абитуриенты из приграничных территорий (Уральск, Актобе) выбирают наше учебное заведение, предлагающее профильное обучение», – объяснили в вузе. В региональном же разрезе доминирование приезжих из регионов ПФО в этом вузе выглядит безусловным.

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«Поток иностранных и иногородних граждан не будет сильно меняться»

В КНИТУ-КАИ предполагают, что в ближайшем будущем «потоки иностранных и иногородних граждан не будут сильно меняться». Тем не менее, университет «заинтересован в расширении географии поступающих», для чего ежегодно принимает участие в образовательных выставках как в регионах РФ, так и в странах СНГ. «В прошлом году мы были в Ульяновске, Красноярске, Новосибирске, Оренбурге, Сургуте, Перми, Тюмени, Челябинске, Якутске, горах Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, а также в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане».

«Практика показывает, что участие в образовательных выставках является эффективным инструментом повышения узнаваемости бренда университета», уверены в КАИ.

В КНИТУ отметили и другие важные направления – проведение профильных олимпиад и конкурсов, «направленных на выявление увлеченных абитуриентов, готовых участвовать в проектной и научной деятельности под руководством преподавателей вуза». Например, в межрегиональной олимпиаде «Будущее большой химии» приняли участие более 7 тыс. школьников и учащихся СПО, а в предметной олимпиаде по химии «Газпрома» – более 3 тыс.

Секрет своей привлекательности в КНИТУ объяснили планомерным и стабильным развитием всего университетского комплекса: «Активно развивается инфраструктура, открываются новые лаборатории, образовательные и научные пространства, брендированные зоны промышленных партнеров. Особое внимание уделяется состоянию общежитий, систематически проводятся ремонты во всех домах аспирантов и студентов. Налицо и общий прирост площадей общежитий».

В КГЭУ больше всего в прошлом году приехало студентов из Казахстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КГЭУ для привлечения иностранных абитуриентов активно участвует в ежегодных ярмарках, проводимых под эгидой Россотрудничества (тем более что ключевые страны вуз для себя выбрал – это Узбекистан, Казахстан и Киргизия). И сам проводит международную олимпиаду «ОлимпТалант», в рамках которой иностранцы пробуют свои силы и получают баллы, которыми могут потом воспользоваться при поступлении. «Кроме того, мы работаем с рекрутинговыми агентствами, которые помогают нам находить талантливых студентов из стран, где о Казани, возможно, даже не слышали»., – загадочно добавили в вузе.

При этом самым эффективным средством продвижения в университетах считают «сарафанное радио». «Наши выпускники потом становятся своеобразными «агентами влияния», рассказывая об условиях обучения и проживания, и создавая положительный образ КГЭУ», – отметили в вузе. «Самый эффективный способ привлечения обучающихся из регионов и других стран – «живая» реклама. Иностранные и иногородние обучающиеся университета, довольные образованием, общежитиями и другими возможностями, предоставляемыми университетом, рассказывают об этом в своих регионах, тем самым привлекая новых абитуриентов», – солидарны КАИ.

РСМД: российским вузам надо более усиленно работать в Центральной Азии

Интересно, что ответы вузов коррелируют с выводами опроса, который в прошлом году провел Российский совет по международным делам (РСМД), охватив 14 тыс. студентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Об исследовании сообщала газета «Коммерсант». Оказалось, что наши университеты пока что выигрывают в «силу привычки»: 63% студентов из этих стран и так собирались учиться именно в России (при этом почти 20 рассматривали для подстраховки и другие страны).

При этом ситуация постепенно меняется: с 2018-го количество иностранных студентов в России выросло почти на 50%, но прирост из стран СНГ составил лишь примерно 15%. Это уже, можно сказать, «звоночек».

Татарстан привлекает иностранцев, главным образом, из стран Центральной Азии, в том числе бывшего СССР, Ближнего Востока и Китая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным опроса, «на этапе первичного узнавания около 60% опрошенных узнали о российском университете не из медийного пространства, а посредством сарафанного радио, что позволяет выдвинуть гипотезу о недостаточности присутствия российских университетов во внешних медиа центральноазиатских стран», заключили в РСМД. И рекомендовали вузам стать более открытыми для абитуриентов из этих государств, развивать «под них» собственные сайты, усиливать присутствие в соцсетях и в местных СМИ. Иначе в конкуренции с вузами из других стран, в том числе из тех, что для России стали «недружественными», победить не получится.

В Татарстане, очевидно, рассчитывают на прежние каналы продвижения, а также укрепляющийся имидж Казани как мирового мегаполиса. Это, если можно выразиться, внешняя сторона медали. Внутренняя же касается развития внеучебной работы, особенно с иностранными студентами. Пока вузы двигаются по проторенным дорожкам. В КНИТУ, например, «вовлекают их в деятельность общественных организаций и творческих коллективов, в культурно-массовые и спортивные мероприятия». А Ассоциация иностранных студентов КАИ совместно с Институтом международного образования «организует и проводит волонтерские акции, культурные и спортивные мероприятия, например, кубок АИС по футболу, национальные праздники, фестивали национальных культур и др.».

«Отношение к иностранным студентам в КГЭУ всегда отличалось повышенным вниманием, особенно к процессу их адаптации и социализации. В последнее время с ростом количества иностранных студентов и в связи с осложнением внешнеполитической ситуации, эта работа стала еще более актуальной. Нам важно в процессе формирования российской идентичности среди обучающихся сложить такую воспитательную систему, в которой иностранный студент будет чувствовать свою причастность и к таким понятиям как «любовь к России», «патриотизм по отношению в вузу» и многое другое. И, конечно, на первый план вышли вопросы безопасности и профилактики экстремизма, и поэтому для иностранных и российских студентов реализуются дополнительные разъяснительные меры, чтоб не допустить разжигания конфликтов на религиозной и национальной почве», – описали новые реалии в вузе.