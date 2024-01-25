Экспансия туркмен, особый интерес иранцев и китайцев: откуда студенты приезжают в Казань

В вузах Татарстана обучается 147,3 тыс. студентов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане учится почти 150 тыс. студентов

«Татар-информ» представляет третий опрос вузов Татарстана о направлениях и динамике потоков иностранных и иногородних абитуриентов – такие же мы делали в январе 2022-го, и год назад. Напомним, суть исследования проста: мы спрашиваем у вузов, из каких стран и регионов России в рамках прошедшей приемной кампании к ним поступили студенты. Этот простой индикатор может сказать о системе высшего образования республики (да и любого региона страны) больше, чем масса других «сложных» для восприятия рейтингов.

Дело в том, что в случае с системой высшего образования, ориентированной не только на покрытие внутренних потребностей в кадрах, но и на экспорт образовательных услуг, география притока иностранных студентов характеризует место и роль такой системы в мире.

В случае с иногородними видно, насколько значим вузовский центр в России. Конкуренция идет среди 20 субъектов, где расположены наиболее востребованные комплексы. Татарстан – прежде всего, Казань – исторически в числе регионов, которые привлекают больше студентов, чем их «производит» собственная система среднего общего образования.

Сейчас в вузах Татарстана обучается 147,3 тыс. студентов. Из них на бюджетной основе – 71,2 тыс. человек, или 48,3%, очно – 100,7 тыс., или 68,3%, рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.

Студентов-иностранцев в вузах Татарстана 22,7 тыс. человек. Они приехали из 15 стран ближнего и 111 стран дальнего зарубежья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На обучение приехали представители 126 стран

Из общего числа студентов-иностранцев – 22,7 тыс. человек. Они приехали из 15 стран ближнего и 111 стран дальнего зарубежья. Правда, такой широте охвата земного шара восхищаться не стоит – по факту львиная часть этих государств представлена одним-двумя десятками, если не меньше, студентов. Тогда как более 50% от общего количества иностранцев приходится на страны Средней Азии и Ближнего Востока.

За последние пять лет контингент таких студентов увеличился на 22%, то есть привлекательность вузовского комплекса Татарстана растет с каждой приемной кампанией.

«Приезжают абитуриенты из тех же стран, что приезжали и ранее. Увеличение количества иностранных студентов, обучающихся в вузах Татарстана, идет за счет граждан стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. В прошлом году немного увеличился поток студентов из Китая», – отметила Мухаметова.

Межрегиональные притоки студентов в Минобрнауки РТ не отслеживают, ссылаясь на то, что, «согласно результатам ЕГЭ, в вузы, находящиеся в республике, имеют право поступать граждане из любых регионов РФ». То есть сводной статистики по «иногородним» у властей нет – ее ведут только сами вузы.

Это печально, так как было бы нелишним знать точно, какое по количеству «племя младое, незнакомое» ежегодно оседает в общежитиях и съемных квартирах Казани и Набережных Челнов. Впрочем, статус Казани как образовательного хаба, ориентированного исключительно на аккумуляцию «абитуры» из соседних с Татарстаном регионов по ПФО, остается незыблемым.

По данным КФУ, в последнюю приемную кампанию приняли иностранных студентов 1,7 тыс. человек, а иногородних – 3,3 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КФУ: «повышенный интерес со стороны граждан Ирана»

В этом году «Татар-информ» упростил методику – мы опросили только три ведущих университета Казани: Казанский федеральный (КФУ, один из восьми в России и единственный вуз с таким статусом в Приволжском федеральном округе), а также два национальных исследовательских университета. Технический, готовящий кадры для машино- и авиастроения (КНИТУ-КАИ), и Технологический (КНИТУ, в прошлом – КХТИ им. С. М. Кирова), где учатся будущие специалисты в сфере химии, нефтехимии и биотехнологий.

Эти университеты, имеющие богатую историю и известные далеко за пределами Казани, аккумулируют как самое большое число заявок от «внешних» абитуриентов, так и студентов, приезжающих в итоге для обучения в Татарстан. Так что по данным этих вузов легко можно отследить основные тренды.

По данным КФУ, всего в приемную кампанию 2023/2024 годов в вуз было принято на бакалавриат и специалитет более 9,5 тыс. человек, из них на бюджет – 4,6 тыс. Иностранных студентов приняли 1,7 тыс. человек, а иногородних – 3,3 тыс. человек. Цифры в главном вузе Татарстана дали с учетом зачислений в филиалы в Елабуге и Набережных Челнах. Однако более половины иностранцев (955 человек) и почти все приезжие (те, что не из Татарстана) поступили в «головной» вуз в Казани.

В региональном и страновом разрезе статистика приведена в таблицах. И цифры обо всем говорят без слов. Иногородних студентов главный вуз Татарстана собирает из соседних регионов, прежде всего из Башкортостана. Иностранных – из стран, которые теперь принято помечать словом «дружественные».

«Поскольку основную часть иностранного контингента КФУ традиционно составляют граждане из стран Центральной Азии и Китая, то ключевых изменений в структуре потоков иностранных абитуриентов за приемную кампанию 2023 года не произошло. Итоги приема этого года лишь подтвердили положительную динамику прироста студентов из этих стран», – заявили «Татар-информу» в пресс-службе вуза.

В качестве отличительной особенности приема-2023 в КФУ назвали лишь «повышенный интерес со стороны граждан Ирана». Количество студентов из этой страны на уровне приема в 2022 году. Зато кратно выросло число студентов из Туркменистана: годом ранее было принято 593 студента, а в 2023-м – 936 человек.

В КХТИ в 2023 году поступило 1025 иностранцев, они приехали из 52 стран Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В КХТИ доля «иногородних» обучающихся около 20%

География потоков абитуриентов, предоставленная «Татар-информу» КХТИ и КАИ, практически идентична той, что сложилась и в КФУ. В КНИТУ (так давно уже называется КХТИ) в кампанию-2023 было принято 1,7 тыс. студентов из других регионов России, и в этом потоке также лидирует Башкортостан (367 человека), за которым следуют другие соседи Татарстана по ПФО – Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, Нижегородская и Кировская области. Неожиданно скакнуло, правда, число поступивших в прошлом году из Московской области – до 52 зачисленных, годом ранее было всего 19. По одному студенту приехало в этот вуз из Крыма, с Камчатки и с Колымы.

В пресс-службе КХТИ отметили, что доля иногородних в «головном» вузе на бакалавриате, специалитете и в магистратуре составила 20% от всего приема. В 2022-м было 24%. Примерно в таком диапазоне доля держится не первый год.

«Вероятно, тенденция поступления в наш вуз иногородних абитуриентов сохранится. Более того, вуз более детальное внимание стал уделять развитию инфраструктуры, состоянию общежитий, систематически проводятся ремонты во всех Домах аспирантов и студентов. Также налицо общий прирост площадей общежитий», – добавили в пресс-службе.

Иностранцев в прием-2023 в КХТИ поступило 1025 человек, они приехали из 52 стран – это, кстати, на 200 с лишним человек меньше, чем было годом ранее. Всего в вузе сейчас обучается более 18,5 тыс. студентов, из них иностранных – более 2,2 тыс., а иногородних – более 4,9 тыс. человек.

В страновом разрезе доминирование Туркменистана в КНИТУ выглядит абсолютным: в прием-2023 из этой страны в вуз было принято 725 студентов. С большим отрывом далее идут Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. И картина не меняется годами.

«В последние годы основными поставщиками иностранных абитуриентов для КНИТУ-КХТИ являются страны Центральной Азии – в основном государства СНГ (бывшие республики СССР). В 2023 году на их долю приходится 90% общего приема иностранных граждан, что объясняется различными факторами, в том числе значительным ростом численности выпускников средних профессиональных учебных заведений в отдельных странах СНГ (например, в Туркменистане), исторической общностью систем образования, традиционно положительным отношением к российскому образованию, снижением притока абитуриентов из стран Восточной Европы, Латинской Америки, Юго-Западной Азии и Африки вследствие возрастания санкций в отношении РФ», – честно объяснили в вузе.

Остальная доля – это экзотика: абитуриенты из африканских и арабских стран, единичные – из Южной Америки (Колумбия).

В КАИ в прием-2023 поступило 1023 гражданина Туркменистана, 45 человек из Казахстана, а из замкнувшего тройку Таджикистана – 23 студента Фото: tatarstan.ru

КАИ: резкий рост абитуриентов из Туркменистана

В КАИ в прием-2023 поступило 1023 гражданина Туркменистана, тогда как годом ранее из этой страны вуз принял всего... 65 человек.

«Это связано главным образом с недавним признанием диплома КНИТУ-КАИ на государственном уровне в Туркменистане», – объяснили такой скачок в университете. Для сравнения: из Казахстана, занявшего в рамках прошлогодней кампании второе место, поступило всего… 45 человек, а из замкнувшего тройку Таджикистана – 23 студента (из этих стран количество поступивших снизилось).

«Заметно снизился поток иностранных граждан из стран дальнего зарубежья, например из Египта. При этом все поступившие приехали по квоте на обучение иностранных граждан в российских вузах в рамках деятельности Россотрудничества», – отметили в КАИ.

В региональном разрезе картина также аналогична КФУ и КНИТУ. «В целом существенных изменений не наблюдается. Жители отдаленных регионов, заинтересованные в получении качественного инженерного образования, особенно связанного с авиастроением, вертолетостроением, двигателестроением, зачастую выбирают КНИТУ-КАИ для поступления. Так, к нам ежегодно поступают ребята из Якутии, Республики Коми, Челябинской, Кемеровской областей и Красноярского края», – отметили в пресс-службе вуза.

Но основной приток, понятное дело, идет от тех же соседей Татарстана по ПФО.

Сейчас в КГЭУ учатся иностранные студенты из 40 стран, и их доля в общем количестве составляет 10% Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Энергоуниверситет готовится к экспансии китайских студентов

В Казани, как известно, расположены и другие вузы, в том числе такие уникальные, как энергетический (КГЭУ), «спортивный» – Поволжский госуниверситет физической культуры, спорта и туризма, Ветеринарная академия (КГАВМ), открытая еще в 1873 году по указу Александра II, «культурные» – КазГИК и Консерватория им. Н. Г. Жиганова, а также строительный, медицинский и другие университеты. Во всех из них также учатся как иногородние студенты, так и иностранцы.

В недавнем интервью «Татар-информу» ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов также подтвердил, что количество студентов из других стран растет планомерно.

«Буквально несколько лет назад их было около 2% от общего количества контингента. Сейчас и контингент увеличился в полтора раза, и доля иностранцев выросла почти в четыре раза. Сейчас в КГЭУ учатся иностранные студенты из 40 стран, и их доля в общем количестве составляет 10%. Иностранные студенты у нас в основном из стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и дальнего зарубежья – из стран Африки и Средней Азии. До недавнего времени у нас совсем не было студентов из Китайской Народной Республики, а сегодня в КГЭУ получают образование 70 человек из этой страны. В перспективе планируется принять 100 студентов из КНР», – рассказал ректор Энергоуниверситета.

В КФУ сообщили, что в кампанию-2024 планируют продолжить работу по привлечению талантливых студентов из стран-участников СНГ, Китая, Ирана и Индии Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Поток иностранных студентов не сократится, а будет увеличиваться на 2-3% в год»

Стоит отметить, что, согласно квоте Россотрудничества (то есть за счет государственного бюджета), в Татарстане сейчас обучается всего 1645 иностранных студентов, или около 7% от общего контингента. Все остальные – платники. То есть для вузов республики такой контингент – это еще и весомая прибавка к собственному бюджету.

«Вузы активно привлекают иностранных студентов, и у иностранных студентов заметен интерес к получению высшего образования в России. И они готовы за это платить свои деньги. Поэтому поток иностранных студентов не сократится, а возможно, и будет увеличиваться на 2-3% в год», – дают прогноз в Минобрнауки РТ.

В вузах прекрасно понимают, что сложившаяся за последние годы география притоков абитуриентов – это всерьез и надолго.

«Университет не планирует существенно менять состав стран - основных поставщиков иностранных абитуриентов. Это связано в том числе с миграционными ограничениями по привлечению на обучение в Россию граждан из потенциально опасных и недружественных стран», – прямо объяснили «Татар-информу» в пресс-службе КХТИ.

В КФУ «Татар-информу» сообщили, что в кампанию-2024 планируют «продолжить работу по привлечению талантливых студентов из стран – участников СНГ, Китая, Ирана и Индии». «В предстоящий прием мы также планируем осуществить ряд мероприятий в странах Африки, Латинской Америки и Индонезии. Мы планируем принимать участие в международных образовательных выставках, проводить дни открытых дверей в офлайн- и онлайн-форматах, организовывать олимпиады и участвовать в отборах иностранных граждан на обучение в рамках квоты Правительства РФ, проводимых представительствами Россотрудничества за рубежом», – сообщили в пресс-службе вуза.

Большая работа также запланирована «по части открытия и поддержания филиалов и сетевых программ КФУ за рубежом». Так, в этом году запланирован запуск сетевой программы подготовительного факультета КФУ в нескольких городах Китая.

В вузах прекрасно понимают, что сложившаяся за последние годы география притоков абитуриентов – это всерьез и надолго Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Запущены программы по распространению русского языка и профилактике правонарушений

В КХТИ в прошлом году вуз провел «Летние курсы русского языка», адаптированные для абитуриентов из стран СНГ. «Мероприятие способствует развитию экспорта образовательных услуг (увеличению внебюджетных доходов) и приросту иностранного контингента. Проект летней школы планируется развивать, мероприятие станет ежегодным», – отметили в вузе.

«Работе с иностранным контингентом сейчас уделяется особое внимание в свете требований, предъявляемых в том числе руководством нашей республики», добавили также в пресс-службе КНИТУ. Кроме того, вуз победил в спецчасти программы «Приоритет-2030», «где имеется в том числе показатель доли иностранных студентов», поэтому университет теперь «предъявляет новые требования к приему на программы высшего образования, к его структуре и качеству».

«В целом усиливается индивидуальная работа с иностранными студентами во всех академических группах и на подготовительном факультете. В вузе обновлен план работы с иностранными обучающимися, в котором предусмотрены многочисленные адаптационные и профилактические мероприятия, в том числе по освоению иностранными обучающимися основ российского законодательства, распространению русского языка, профилактике проявлений экстремизма и межнациональной розни», – рассказали в вузе.

У иностранных студентов в КНИТУ есть кураторы, действует Содружество, «усиливается контроль режима пребывания обучающихся из числа иностранных граждан, мониторинг посещения занятий и проживания в общежитиях», добавили в КХТИ.

Также в вузе «актуализируются требования к приему и приглашению иностранных граждан на программы высшего и дополнительного образования, в том числе к уровню знания русского языка на вступительных испытаниях, требования к гражданству и возрасту».

В числе культурно-адаптационных мероприятий в КХТИ отметили возрождение «Дня знакомств» (прошел в ноябре), цикл в рамках Декады памяти, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, литературно-музыкальный вечер «Катюша» с участием ветеранов и студентов всего вуза. «Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному собирает десятки студентов вузов России, которые пишут эссе и снимают видео о своей жизни в России», – добавили также в КНИТУ.

Не первый год функционирует Ассоциация иностранных студентов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иностранцы возвращаются на родину, а иногородние остаются в Казани

В КАИ есть подготовительный факультет для иностранных граждан, куда приезжают студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Не первый год функционирует Ассоциация иностранных студентов (АИС), работа которой направлена на объединение такого контингента, защиту и представление его интересов, правовую помощь, «помощь в социальной адаптации в незнакомой стране, на укрепление взаимопонимания между иностранными и российскими студентами».

АИС совместно с Институтом международного образования организует и проводит волонтерские акции, культурные и спортивные мероприятия, например, кубок по футболу, национальные праздники, фестивали национальных культур и др.

«Университет заинтересован в расширении охвата географии поступающих, поэтому ежегодно мы принимаем участие в образовательных выставках и развиваем сотрудничество с образовательными организациями в городах РФ, а также в странах СНГ. Так, в 2023 году мы были в Самаре, Кирове, Перми, Челябинске, Ульяновске, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, горах Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, а также в странах СНГ – Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан», – рассказали «Татар-информу» в КАИ.

По данным вуза, «есть тенденция, что граждане стран дальнего зарубежья возвращаются на родину, а граждане стран СНГ и иногородние обучающиеся в основном остаются в Казани».

В КХТИ признались, что детально не отслеживают трудоустройство каждого иногороднего и иностранного студента, «однако с активными выпускниками поддерживается постоянная связь, многие из них занимают в своих странах высокие посты в министерствах и ведомствах, на промышленных предприятиях».