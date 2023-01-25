Больше из Туркмении, стабильно – из Башкирии: откуда едут первокурсники в вузы Казани

Почти треть студентов, обучающихся в вузах Татарстана, приехали из других регионов России и зарубежных стран. Ко Дню студента, или Татьяниному дню, «Татар-информ» изучил, откуда в республику приезжают абитуриенты и как изменился набор в связи с геополитической ситуацией.

В рамках приемной кампании 2022 года вузы Татарстана приняли на первый курс около 8 тыс. граждан из 13 стран ближнего и 78 стран дальнего зарубежья

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан – третий центр высшей школы в России

«Татар-информ» представляет второй опрос вузов Татарстана о направлениях и динамике потоков иностранных и иногородних абитуриентов – такой же мы делали год назад. За год общая картина радикально не изменилась, потоки иногородних абитуриентов, сложившиеся в течение предыдущих десятилетий, остались стабильны, за исключением того, что образованием в республике более активно стали интересоваться граждане Туркменистана.

По данным Минобрнауки Татарстана, по состоянию на осень 2022 года в вузах, расположенных на территории республики, обучалось 143,7 тыс. студентов (3,5% от общего числа в России), из них 87% – в государственных учреждениях высшего образования.

По данным федерального мониторинга вузов России, больше, чем в Татарстане, студентов только в Москве и Санкт-Петербурге. В первом случае доля превышает 19%, во втором – доходит до 8% от общего контингента в стране. Сравнима с Татарстаном только доля студентов в Ростовской области, в административном центре которой работает Южный федеральный университет, – 3,2% (или чуть более 130 тыс. студентов). Доли других крупных центров высшей школы в России существенно меньше. Например, у Красноярского края, где расположен Сибирский федеральный университет, – всего 1,6%, а у Свердловской области, где работает Уральский федеральный университет, – меньше 3%.

Учитывая, что студенческий контингент Татарстана главным образом сосредоточен в Казани, можно смело утверждать: примерно каждый 10-й житель столицы Татарстана – студент. Это, конечно, не превращает город в сугубо студенческий (как, например, Томск, в уставе которого прописано, что он «является муниципальным образованием с градообразующим научно-образовательным комплексом»). Но все же наличие в структуре населения столь существенной доли молодых людей, получающих здесь высшее образование, властям города явно стоит учитывать во всех текущих и стратегических планах развития.

Больше, чем в Татарстане, студентов только в Москве и Санкт-Петербурге Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более 50 тыс. студентов, или почти треть от общего количества, составляет молодежь, целенаправленно приехавшая в Татарстан для получения высшего образования. Из них 20,9 тыс. иностранцев, то есть каждый седьмой студент. По данным Минобрнауки, это граждане из 14 стран ближнего и 110 стран дальнего зарубежья (95% из них учатся в государственных вузах). За год число иностранных студентов в Татарстане существенно выросло: ранее ведомство сообщало о более чем 18 тыс. иностранных студентов из 14 стран ближнего и 107 стран дальнего зарубежья.

А вот число обучающихся из других регионов России осталось на том же уровне – как и годом ранее, их более 30 тыс. человек (87% обучаются в государственных вузах).

Приезжие студенты снимают жилье, покупают товары и услуги и вносят весомый вклад в городскую экономику. Столь мощный внешний приток – особенно иностранцев, которые априори обучаются на платной основе, – необходим, в числе прочего, для обеспечения и финансовой стабильности высшей школы.

Иностранцы, конечно, приезжают в основном за образованием, которое в дальнейшем поможет им сделать карьеру на родине. Так что интерес этой аудитории, прежде всего, свидетельствует о развитии международных связей и качественном уровне региональной системы высшего образования. А вот студенты из других регионов – это будущие новые пассионарии, включенные в университетские экосистемы. Для таких приезжих поступление в вуз в Казани или Набережных Челнах – это шанс закрепиться в Татарстане и остаться здесь надолго или даже навсегда.

Всплеск интереса со стороны Туркменистана

В рамках приемной кампании 2022 года вузы Татарстана приняли на первый курс около 8 тыс. граждан из 13 стран ближнего и 78 стран дальнего зарубежья. Это на 50% больше, чем было годом ранее, подчеркнули «Татар-информу» в Минобрнауки РТ. Стоит отметить, что рост числа приезжих из других стран не исключительное достижение Татарстана, а общефедеральный тренд. Доля иностранных студентов-очников в университетах из российского топ-100 ежегодно увеличивалась на протяжении восьми лет, дойдя в 2022 году до уровня 12% (в Татарстане сейчас эта доля превышает 14%).

Кроме того, в прошлом году Правительство России существенно увеличило квоту по приему иностранных студентов на бюджетные места в российских вузах – до 23 тыс. человек, почти на треть больше, чем годом ранее. В следующем году квоту планируется нарастить до 30 тыс. человек. Впрочем, по этой квоте в Татарстане сейчас обучается 1446 иностранных граждан, или 7% от общего контингента иностранных студентов. Остальные поступили по договорам об оказании платных образовательных услуг. Что интересно, в прошлом году на 50% по сравнению с предыдущим годом выросло число поступивших в вузы Татарстана из стран Средней Азии, прежде всего – из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран этого макрорегиона, а также из государств Ближнего Востока: Ирана, Египта, Турции и других.

Как сообщили «Татар-информу» в Казанском федеральном университете (КФУ), в 2022 году было зачислено существенно больше, чем годом ранее, студентов из Ирана, Туркменистана и Турции при сокращении числа поступивших из Китая, Узбекистана и Казахстана. Общее количество поступивших из топ-10 стран составило 1227 первокурсников. Очевидно, это не все иностранцы, зачисленные в КФУ, просто из других государств поступивших были единицы. Всего же по итогам приемной кампании 2022 года на бакалавриат и специалитет, а также в магистратуру (на все формы обучения) в КФУ было принято более 14,1 тыс. человек. Из почти 50 тыс. студентов главного вуза Татарстана в нем сейчас обучается более 10 тыс. иностранцев, то есть каждый пятый.

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) сообщили, что «структура потоков поступающих в университет иностранных студентов в последние два года меняется: сократился прием из стран дальнего зарубежья, вырос прием абитуриентов из стран Центральной Азии, прежде всего Туркменистана – здесь сказываются также давние налаженные связи с отраслевыми предприятиями и школами республики».

В течение многих лет подавляющее большинство тех, кто приезжает учиться в Россию, — это граждане из дружественных стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Действительно, в 2022 году в бывший КХТИ было принято более 1 тыс. студентов из Туркменистана – в три раза больше, чем годом ранее (тогда 307). При том, что в сравнении с приемной кампанией 2021 года сократился контингент поступающих из Таджикистана (до 47 со 120), Казахстана (до 28 с 59) и Узбекистана (до 105 со 154). Учитывая, что всего в этом году всего было принято около 4,3 тыс. иностранных студентов, на туркменистанцев приходится почти четверть. С Туркменистаном Татарстан связывают давние связи, и, кстати, первый свой зарубежный визит Президент Татарстана Рустам Минниханов в этом году совершил в эту республику.

В отличие от КФУ, где «Татар-информу» предоставили лишь топ-10 стран по количеству зачисленных иностранных студентов, КНИТУ прислал полный список. Впрочем, ни из одной страны, кроме перечисленных выше, в этот вуз не поступило больше одного десятка студентов. Зато в прошлом году в нем появилось по одному первокурснику из Конго, Колумбии, Кении, Ганы, Эфиопии, Камеруна и других. Всего в КНИТУ сейчас обучается 3 тыс. иностранцев, из них почти 16,4 тыс. – в головном вузе и 19,7 тыс. – вместе с филиалами.

Схожая картина наблюдается и в другом КНИТУ, Казанском авиационном институте (КАИ): там тоже на первый курс было зачислено сразу 129 студентов из Туркменистана вместо всего шести годом ранее. В итоге сейчас в вузе обучается 161 гражданин этой страны. Всего в вузе обучается свыше 1,3 тыс. иностранцев, а общее количество студентов в КАИ – 12 тыс. человек. По итогам приема-2022 на первый курс было принято 1884 студента. Стабильны потоки поступающих в КАИ из Казахстана (69 человек), Таджикистана (48), Узбекистана (31) и Киргизии (18), а также из Египта (36). Единицы первокурсников приехали из Шри-Ланки, Сенегала, Вьетнама, Азербайджана, Бразилии, Индонезии и Мексики.

«Значительных изменений в структуре потоков иностранных поступающих в прошлом году не произошло, по практике прошлых лет у нас большое количество поступающих из бывших стран СНГ, часть из них поступает на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места по договорам. Некоторые “соотечественники” так же, как и представители стран дальнего зарубежья, поступают по квоте, установленной Правительством РФ», – сообщили «Татар-информу» в вузе.

В Набережночелнинском государственном педагогическом университете (НГПУ) «Татар-информу» отметили, что за счет открытия востребованных программ магистратуры потоки иностранных абитуриентов в 2022 году тоже увеличились, с 40 до 167 зачисленных на первый курс (в вузе сейчас учится 498 иностранных студентов, всего 4296 человек). Расширилась и география поступающих абитуриентов – впрочем, 138 первокурсников-иностранцев опять-таки составили граждане Туркменистана (вместо 25 годом ранее).

В прошлом году на 50% по сравнению с предыдущим годом выросло число поступивших в вузы Татарстана из стран Средней Азии Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) картина немного отличается, хотя и здесь выросло число первокурсников с туркменским паспортом (до 24 вместо двух в 2021 году). Но при этом с 7 до 48 увеличилось число принятых из Узбекистана, с нуля до 22 – из Китая, больше поступило студентов из Алжира (11 вместо двух), Египта (31 вместо 20) и Казахстана (17 вместо 10). В пресс-службе вуза заявили, что в прошлом году число зачисленных иностранцев выросло в 3,5 раза. Значительно увеличился поток из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан) и дальнего зарубежья (Египет, КНР, Алжир). Впервые за долгие годы появились абитуриенты из Мавритании, Туниса и Центральноафриканской республики. Всего сейчас в вузе обучается 411 иностранцев; это немного, учитывая, что всего в КГЭУ на очной форме числится 5,2 тыс. студентов.

В Казанском государственном аграрном университете (КГАУ) также на первом месте среди иностранных первокурсников – студенты из Туркменистана (47 человек), на втором – из Узбекистана (26), далее – из Таджикистана (18) и Афганистана (10).

«Поток иностранных абитуриентов вырос, особенно из дружественных стран. Из недружественных стран набор абитуриентов не ведется. В предстоящий прием в 2023 году планируется увеличение потока иностранных абитуриентов. Для создания привлекательных условий для абитуриентов был сделан капитальный ремонт общежития», – заявили в вузе.

В Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана (у КГАВМ, как и у КГАУ, учредителем является Минсельхоз РФ) сейчас обучается 160 иностранных студентов (из 2127 в целом), а 2022 году было принято 69; главным образом также из стран СНГ, а также Турции, Камеруна, Сенегала, Египта, Израиля, Колумбии, Ливана, Сирии и даже Танзании.

А вот в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ, этот вуз входит в систему Минздрава РФ) больше всего зачисленных на первый курс иностранцев (13 студентов из 51 в целом) приехало в Татарстан из Колумбии, семь человек – из Ирана, пять – из Алжира. «Структура потоков иностранных абитуриентов в приемную кампанию 2022 года изменений не претерпела. Поток иногородних абитуриентов сохраняет стабильность», – сообщил ректор КГМУ Алексей Созинов.

Число обучающихся из других регионов России осталось на том же уровне – как и годом ранее, их более 30 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главная опасность – недозаезд абитуриентов из дружественных стран

Подобная география не уникальная особенность высшей школы Татарстана. Хотя не стоит сбрасывать со счетов фактор языкового родства и религиозной близости, а также, как отмечала в прошлогоднем обзоре профессор и проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова, «мультикультурный и многоэтничный облик древней Казани», с «развитой городской инфраструктурой», а также «динамично развивающийся Татарстан». Просто так сложилось на уровне всей страны – в течение многих лет подавляющее большинство тех, кто приезжает учиться в Россию, — это граждане из «дружественных» стран.

По расчетам RAEX, на них приходится свыше 96% от всего иностранного контингента очной формы обучения (из расчетов были исключены обучающиеся по квоте Правительства РФ). Из этой доли 18,4% – приезжие из Казахстана, 14,6% – из Туркменистана, а 9,7% – из Узбекистана. Еще 13% – это Китай, а примерно по 7% – Индия и Таджикистан. На студентов с Украины приходилось менее 3%, и лишь 1% от всех иностранцев — это учащиеся из Северной Америки, Европы, Южной Кореи и так далее. По данным Минобрнауки РФ, общее количество иностранных студентов, получающих высшее образование в России, в 2021 году составило 324 тыс. человек.

Таким образом, опасаться, что международные связи вузов Татарстана будут ослаблены из-за событий на Украине, пока, видимо, не стоит. Как отмечал в комментарии «Коммерсанту» проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков, опасаться нужно не «непоступления» студентов из недружественных стран, а «недозаезда» студентов из дружественных, что может быть связано с дороговизной и трудностями перелетов в Россию, ограничениями на трансграничные банковские переводы, общей нестабильностью геополитической ситуации.

Кроме того, события прошлого года сильно ударили по межвузовскому взаимодействию – например, по программам двух дипломов, стажировок за рубежом и тому подобному. Значительная часть таких проектов ранее приходилась на сотрудничество с вузами из стран именно Европы. И в прошлом году такие связи были либо разорваны, либо «заморожены», что, в принципе, одно и то же. Проблему подтвердили «Татар-информу» в НГПУ: «На сегодняшний день приостановлены международные связи с европейскими университетами и реализация образовательных программ и программ академической мобильности ERASMUS+, DAAD, Фулбрайт».

События прошлого года сильно ударили по межвузовскому взаимодействию – например, по программам двух дипломов, стажировок за рубежом и тому подобному Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вероятно, перспектива – разворот на Восток и в целом в сторону стран, которые не поддержали антироссийские санкции. Так, в КНИТУ-КАИ агентству сообщили, что в 2022 году «увеличилось количество обучающихся из КНР за счет реализации совместной сетевой программы с Северо-Западным политехническим университетом (провинция Сиань): ребята перевелись в университет после второго курса для продолжения обучения в КНИТУ-КАИ и получения по результатам обучения двух дипломов – КНИТУ-КАИ и университета-партнера». По прогнозам КНИТУ-КАИ, в будущем году здесь снова «возрастет количество поступающих из Туркменистана».

«Для увеличения количества иностранных студентов мы планируем участие в образовательных выставках, проводимых под эгидой Россотрудничества в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, странах Африки и Латинской Америки. Также планируется открытие центров изучения русского языка в Латинской Америке. Не останется без внимания и развитие сетевых образовательных программ с Китаем и Белоруссией», – рассказали «Татар-информу» в вузе.

«Планируется усиление сотрудничества с дружественными странами. В первую очередь это страны СНГ, а также КНР. Университет активно участвует в выставках и рекламных кампаниях в данных странах, а также в ряде стран арабского мира», – подтвердили разворот географических усилий и в КГЭУ.

В НГПУ планируют участвовать в международных образовательных выставках, продвигать информацию об университете в социальных сетях, усилить работу с иностранными вузами-партнерами и проводить международные образовательные проекты и конференции.

«Для привлечения иностранных студентов планируется заключать договоры с зарубежными партнерами по обмену студентами и преподавателями, принимать участие в международных стажировках и научных проектах, вести рекламную деятельность в области международных связей академии, размещать информацию о международной деятельности академии на ее официальном сайте», – описали поле деятельности в новых реалиях в КГАВМ.

В целом можно констатировать, что вузы Татарстана не видят будущее международного сотрудничества в черных тонах. «Мы со сдержанным оптимизмом смотрим на ситуацию с набором иностранных граждан – интерес к обучению в России, особенно со стороны дружественных стран, не падает: сложилась устойчивая репутация российских и татарстанских вузов в плане качества подготовки специалистов, особенно для предприятий наукоемких, определяющих экономический рост отраслей промышленности, это касается и нашего вуза. Кроме того, в вузе действует устойчивая, с богатыми традициями система рекрутинга иностранных студентов», – отметили «Татар-информу» в КНИТУ.

Татарстанский «пылесос» молодежи из ПФО

Направления потоков абитуриентов из других регионов в Татарстан не меняются годами. Вузы республики, и прежде всего Казани, продолжают «выкачивать» молодежь из братского Башкортостана, других республик, расположенных по соседству (Чувашии, Марий Эл, Удмуртии), а также всех регионов Приволжского федерального округа (прежде всего, из Кировской, Ульяновской, Оренбургской и даже Самарской областей), частично и с Урала. Интересно, что в некоторые вузы республики вырос и поток поступающих из ХМАО – Югры и из соседнего с ним ЯНАО, откуда исторически в Татарстан налажены потоки, видимо, по национальной линии.

Подобная география, несмотря на ежегодные флуктуации, глобально не меняется годами. При этом не стоит думать, что этот вузовский «пылесос» Татарстана опустошает соседние субъекты РФ. На самом деле, доля студентов из других регионов в общей массе сейчас составляет всего чуть больше 20%, и это не так уж и много. В Москве и Санкт-Петербурге – в полтора-два раза больше. Доля иностранцев, кстати, еще меньше – около 14%. Другими словами, большая часть студентов в Татарстане – это жители все-таки самого Татарстана.

Даже в самых крупных вузах республики таковых все равно больше половины от общего числа. Так, в КФУ «местных» – более 27 тыс. из почти 50 тыс., в КНИТУ – более 7,2 из 16,4 тыс. (в головном вузе), в КНИТУ-КАИ – примерно 5 из 12 тыс.

Стоит добавить, что хотя главным поставщиком студентов в вузы Татарстана среди регионов долгие годы остается Башкортостан, сама эта республика по количеству студентов – более 96 тыс. человек – занимает более 2,3% в стране. Тем не менее регионам, откуда к нам приезжают за высшим образованием, стоит как минимум задуматься, ведь даже поток молодежи исчисляется сотнями, а не тысячами человек, покидают родные пенаты самые лучшие.

Большая часть студентов в Татарстане – это жители все-таки самого Татарстана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В топ-10 регионов, откуда поступило больше всего студентов по итогам приемной кампании 2022 года в КФУ, исключительно регионы ПФО, на последнее место вышел только ХМАО – Югра. В КНИТУ и КНИТУ-КАИ картины схожие, при этом в статистике были обнаружены большие группы первокурсников из регионов Урала (Свердловская и Челябинская области, Пермский край) и даже Московской агломерации. Но все равно это десятки, а не сотни человек. Видны и экзотические примеры – так, в Авиационном университете в прошлом году появились первокурсники с Чукотки, Хабаровского края и Карелии, а в Технологическом – из Забайкалья, Кабардино-Балкарии и с Сахалина.

«Традиционно первые места после Республики Татарстан по количеству поступивших занимает Республика Башкортостан, Чувашская, Удмуртская республики и Республика Марий Эл. Если говорить об отдаленных регионах, то к нам по-прежнему поступают ребята из Якутии, Челябинской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО. Огромную роль в привлечении таких обучающихся играет активное участие университета в образовательных выставках, взаимодействие с образовательными учреждениями из отдаленных регионов (проведение для них экскурсий по университету и по предприятиям-партнерам, приглашение обучающихся к участию к олимпиадам, научным конкурсам и мероприятиям, проводимым университетом) и т.д.», – рассказали «Татар-информу» в КНИТУ-КАИ.

В КГЭУ заявили, что интерес абитуриентов из других регионов к вузу растет с каждым годом (в 2021-м таких было 62% зачисленных, в прошлом – уже 65%). Но львиная доля среди этих потоков – это все-таки регионы ПФО, и прежде всего Башкортостан.

В КГМУ количество граждан, зачисленных на обучение из других регионов России, колеблется в пределах 24-29% от общего числа первокурсников.

В КГАВМ заявили, что в приемную кампанию 2022 года существенных изменений в приеме абитуриентов из других субъектов не произошло: на их долю пришлось 44% от общего числа зачисленных на первый курс. «В последние годы наблюдается большой интерес абитуриентов из отдаленных регионов РФ, включая Калининград, ХМАО, и других. В 2022 году был спрос абитуриентов из Москвы», – добавили в вузе. В НГПУ отметили, что география абитуриентов из регионов России также расширилась, появились новые регионы в списке поступающих (Красноярский край, Свердловская и Смоленская области, ХМАО – Югра).

Вузы республики продолжают «выкачивать» молодежь из соседних регионов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В вузах верят, что эти потоки будут развиваться и расширяться. «Что касается иногородних студентов, интерес к университету и востребованным направлениям обучения в КНИТУ, связанным с химическими технологиями, в том числе в оборонных отраслях, нефтехимией, машиностроением, био- и нанотехнологиями, пищевой и легкой промышленностью, модой и дизайном, стабильно высокий. Возможности подавать документы дистанционно, работа платформы “Поступление в вуз онлайн”, активная профориентационная и информационная работа КНИТУ, в том числе в соцсетях, – все это привлекает к нам заинтересованных абитуриентов», – рассказали «Татар-информу» в технологическом университете.

В КНИТУ-КАИ отметили, что «разнообразие уровней образования, интересные образовательные программы и возможность дальнейшего трудоустройства делают наш вуз привлекательным для иногородних абитуриентов». «Для привлечения иногородних поступающих планируется продолжение участия университета в образовательных выставках в Самаре, Уфе, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и других регионах. Планируется продолжить взаимодействие с общеобразовательными организациями, а также организациями среднего профессионального образования из других регионов, в том числе при проведении научных олимпиад и конкурсов, входящих в Российский перечень олимпиад школьников. Образовательные онлайн=проекты, например “Кибершкола”, “Заочная школа КАИ”, тоже способствуют расширению географии поступающих», – добавили в авиационном вузе.

Ожидать существенного расширения географии региональных потоков абитуриентов в вузы Татарстана в ближайшие годы не стоит. Во-первых, на направления образовательной миграции молодежи в России влияет очень много факторов, тем более что в нашей стране нет классических университетских городов, как в странах англосаксонской модели. Но определяющим остается все-таки фактор пространственной доступности. Или, как отмечалось в многочисленных исследованиях Института образования НИУ ВШЭ, «эффект соседства», который заключается в тесной связи между соседними субъектами РФ. В этой связи расположение Татарстана в центре ПФО — нетипичное для России сочетание пространственных взаимосвязей – облегчает студенческую миграцию в республику. А поскольку интенсивность таких потоков обратно пропорциональна расстоянию между городами и прямо пропорциональна разрывам в социально-экономическом развитии между регионами, будущее, скажем так, предопределено.

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