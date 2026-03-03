news_header_top
Общество 3 марта 2026 06:00

Снегопады, метели, гололед, туман и до 3 градусов тепла ожидаются в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 3 марта, из-за прохождения через Татарстан центральной части североатлантического циклона на территории республики произойдет существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом останется облачным. По всей республике прогнозируется сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах, включая Казань, образуется гололед и разыграются метели (в столице РТ – слабые). Кое-где также опустится туман. При атмосферных явлениях вероятно ухудшение видимости до 500–1000 метров и менее.

Юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Местами он будет усиливаться порывами до 14 м/с (но не в Казани). На дорогах ожидается гололедица, кое-где сильная, а также снежные заносы.

После теплой (от 0 до -3 градусов) ночи днем воздух в Татарстане прогреется до 0, +3 градусов (в столице РТ – до 0, +2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на республику надвигается первый мартовский снегопад. В ГАИ предупредили татарстанцев о сильном мокром снеге и гололедице на дорогах. Уже в среду, 4 марта, в регионе начнется понижение температуры, о чем рассказали метеорологи.

