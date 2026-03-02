Гидрометцентр РТ предупредил о первом мартовском снегопаде

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый весенний снегопад надвигается на Татарстан. Он начнется в ночь на 3 марта и продолжится днем. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Выпадет сильный, мокрый снег в количестве до 10–15 миллиметров. За сутки выпадет 40–50% от месячной нормы. Снега опять добавится. Будут отмечаться разные неблагоприятные явления – метель, гололед туман, с ухудшением видимости. На дорогах по-прежнему возможна сильная гололедица и снежные заносы. Так что [климатическая] зима продолжается, несмотря на то, что календарная завершилась», – рассказал он.

По данным собеседника «Татар-информа», высота снежного покрова по Татарстану сейчас составляет от 39 до 67 сантиметров. Больше всего снега выпало в Зеленодольском и Арском районах, а также в Казани. В большинстве муниципалитетов республики высота снега сейчас в полтора – два с лишним раза выше средних многолетних отметок.