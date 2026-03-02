Гидрометцентр РТ: февраль вошел в историю метеонаблюдений как самый снежный в Татарстане

Минувший февраль вошел в историю метеонаблюдений как самый снежный в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Февраль вообще супер-рекордным оказался по количеству осадков за всю историю наблюдений, которая у нас имеется. Сумма осадков в феврале составила от 40 до 90 мм или 154–367% от месячной нормы. То есть кое-где даже за 367%», – рассказал он.

Наибольшее количество осадков в феврале по его данным выпало в западных районах. По данным метеостанции в Вязовых в Зеленодольском районе выпало 99 мм осадков. В Арске зафиксировано 90 мм, в Казани – 89 мм, в Лаишево – 82 мм.

«Все эти значения значительно превышают норму, в среднем выпало от двух до трех», – добавил Гоголь.

В целом все три зимних месяца по осадкам превышали норму. В декабре выпало по республике 75–160% от месячной нормы, в январе – от 128 до 222% от месячной нормы осадков.