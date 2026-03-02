Температура выше нормы сменится похолоданием к середине недели в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большая часть европейской территории России, включая Татарстан, находится под влиянием ложбины североатлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, которые смещаются с северо-запада на юго-восток. Такая синоптическая обстановка приносит в регион теплый и влажный воздух. Местами идут осадки смешанного типа, а температура превышает климатическую норму на 4-6 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

3 марта через республику пройдет центральная часть циклона, что приведет к заметному ухудшению погоды. На большей части территории ожидаются сильный снег и мокрый снег, в отдельных районах возможны метель, гололед и туман. Видимость местами снизится до 500-1000 метров и менее.

Ночью температура составит от 0 до -3 градусов, днем – от 0 до +3. На дорогах образуется гололедица, местами сильная, возможны снежные заносы.

В среду, 4 марта, ночью сохранится небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах – метель. Днем, по мере отхода циклона и роста атмосферного давления, небольшой снег останется преимущественно в восточных районах республики. Ночью похолодает до -7…-12 градусов, днем температура будет в пределах -4…-9. На дорогах ожидается сильная гололедица.

В четверг, 5 марта, ночью погоду будет определять тыловой гребень, существенных осадков не прогнозируется. Температура понизится до -11…-16 градусов, на востоке при прояснениях – до -22. Днем из-за близости атмосферного фронта юго-западного циклона местами пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут -5…-10 градусов.

По предварительным данным синоптиков, в пятницу, 6 марта, существенных изменений в погоде не ожидается. Местами сохранится небольшой снег. Ночью температура составит -10…-15 градусов, в северных районах при прояснениях – до -20, днем – от -3 до -8.

Осадки смешанного типа при положительных температурах могут привести к сходу снега и льда с крыш и других наклонных поверхностей. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность.