В ГАИ предупредили казанцев о возможном сильном мокром снеге и гололедице на дорогах

В ГАИ предупредили казанцев о мокром снеге, метели и гололедице, которые могут возникнуть на дорогах.

Водителям рекомендуют увеличить дистанцию, избегать резких маневров, чтобы не попасть в занос, а также обязательно использовать фары во время тумана и снегопада.

Пешеходам советуют помнить, что тормозной путь автомобиля сильно увеличивается, поэтому необходимо внимательно переходить дорогу, а при плохой видимости использовать световозвращающие элементы.