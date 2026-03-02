news_header_top
Руc Тат
Общество 2 марта 2026 18:48

В ГАИ предупредили казанцев о возможном сильном мокром снеге и гололедице на дорогах

В ГАИ предупредили казанцев о мокром снеге, метели и гололедице, которые могут возникнуть на дорогах.

Водителям рекомендуют увеличить дистанцию, избегать резких маневров, чтобы не попасть в занос, а также обязательно использовать фары во время тумана и снегопада.

Пешеходам советуют помнить, что тормозной путь автомобиля сильно увеличивается, поэтому необходимо внимательно переходить дорогу, а при плохой видимости использовать световозвращающие элементы.

