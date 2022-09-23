СМИ: Хакеры атаковали платежную систему «Мир»

Украинские хакеры проводят DDoS-атаку на российскую платежную систему «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК). Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, атаки координируются в том числе через чаты, в которых состоят проукраинские активисты. Хакеры генерируют трафик с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов, чтобы вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов. Начало атак подтвердили участники российского рынка кибербезопасности.

В Банке России не ответили на запрос газеты, в НСПК отказались от комментариев, а в Минцифры РФ переадресовали вопрос Национальному координационному центру по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и Центробанку. Впрочем, представители опрошенных газетой финансовых организаций признали — атаки не прекращаются с самого начала специальной военной операции на Украине.

«<…> можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему „Мир", риски более чем реальны», — констатировал анонимный представитель одной из профильных компаний. По мнению источника, этом случае можно ожидать полного отказа эквайринга карт, который может продлиться несколько часов.

Ранее, 19 сентября, некоторые турецкие банки перестали обслуживать карты «Мир» из-за угроз США и Великобритании о введении санкций. Позднее на аналогичный шаг пошли финансовые организации Казахстана и Вьетнама. С 23 сентября банки Узбекистана временно приостановили работу с российской платежной системой, сославшись на технические причины.