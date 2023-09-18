СМИ: Вдова Пригожина сменила фамилию на девичью

Вдова руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. Об этом со ссылкой на данные системы «Спарк» сообщает издание «Фонтанка».

Теперь вдову Пригожина зовут Любовь Валентиновна Кряжева. Информация о перемене фамилии поступила в систему «Спарк» 15 сентября, но неизвестно, когда именно она произошла.

По имеющимся у издания сведениям, Кряжева — девичья фамилия жены Пригожина. В их браке родилось трое детей: сын Павел и дочери Полина и Вероника.

Upd. (16.06): Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (по позывному которого группа и получила свое название) и ряд других контракторов.

По факту гибели самолета Росавиация начала расследование, а Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

После гибели Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин назвал его «человекрм сложной судьбы». «И ошибки у него были серьезные в жизни… Но добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела», — заявил тогда российский лидер.