По факту крушения бизнес-джета Пригожина СК возбудил уголовное дело

По факту произошедшего сегодня крушения самолета Embraer в Тверской области Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», — отмечают в Следственном комитете.

Upd. (21.21): Ранее «Татар-информ» сообщал, что бизнес-джет Пригожина, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. В списке пассажиров значились имя и фамилия основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Лично знакомые с Пригожиным люди подтверждают его гибель, отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». По данным канала, погиб и Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», в честь которого в свое время и была названа ЧВК.

Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин гибели самолета. По предварительной информации, воздушное судно принадлежало ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках. Среди версий крушения предварительно рассматривается теракт.