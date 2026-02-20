СМИ: В России могут создать специальные энергозоны для развития нейросетей

В России могут создать специальные энергетические зоны для развития нейросетей – с особым режимом энергоснабжения для размещения центров обработки данных. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Соответствующая инициатива обсуждается в отраслевых ассоциациях с участием компаний, работающих в области генеративного искусственного интеллекта, и Минэнерго РФ, пояснили участники обсуждения, занятые в связанных с разработкой ИИ фирмах.

Для сетевых организаций предполагается определить сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение энергозоны. Также планируется установить единый тариф на услуги по передаче электрической энергии, отметил один из источников.

Наряду с этим ведутся переговоры о создании специализированных гарантирующих поставщиков, действующих только на территории специальной энергозоны. Строить объекты в таких зонах авторы идеи рассчитывают за счет федерального бюджета или бюджетов субъектов Федерации.