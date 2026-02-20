news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 февраля 2026 09:46

СМИ: В России могут создать специальные энергозоны для развития нейросетей

Читайте нас в
Телеграм

В России могут создать специальные энергетические зоны для развития нейросетей – с особым режимом энергоснабжения для размещения центров обработки данных. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Соответствующая инициатива обсуждается в отраслевых ассоциациях с участием компаний, работающих в области генеративного искусственного интеллекта, и Минэнерго РФ, пояснили участники обсуждения, занятые в связанных с разработкой ИИ фирмах.

Для сетевых организаций предполагается определить сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение энергозоны. Также планируется установить единый тариф на услуги по передаче электрической энергии, отметил один из источников.

Наряду с этим ведутся переговоры о создании специализированных гарантирующих поставщиков, действующих только на территории специальной энергозоны. Строить объекты в таких зонах авторы идеи рассчитывают за счет федерального бюджета или бюджетов субъектов Федерации.

читайте также
Путин распорядился внедрить искусственный интеллект в социальную сферу и управление
Университет Иннополис запатентовал систему управления беспилотниками на основе нейросетей
Сергей Киатров рассказал об использовании нейросетей в «Татармультфильме»
Сергей Киатров рассказал об использовании нейросетей в «Татармультфильме»
В январе потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 7,7%, а выработка – на 16,5%
#нейросеть #искусственный интеллект #энергетика
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026