В январе потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 7,7%, а выработка – на 16,5%

Потребление электроэнергии в Татарстане в январе 2026-го превысило 3,56 млрд кВт*ч, что выше уровня прошлого года на 7,7%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, средняя температура наружного воздуха в первом месяце года составила -11,1 °C, что на 6,4°C ниже аналогичного периода прошлого года.

В январе увеличили потребление электроэнергии ОАО «РЖД», производители электрооборудования, нефтедобыча и нефтепереработка. Снизили – автопром и шинники, а также «Нижнекамскнефтехим».

Выработка электроэнергии в Татарстане в январе составила 3,34 млрд кВт*ч, это на 16,5% больше, чем годом ранее. Один из факторов – ввод в конце прошлого года в работу Лушниковской ПГУ на «Казаньоргсинтезе». Тем не менее переток в энергосистему Татарстана оказался положительным (222,9 млн кВт·ч), но почти вдвое меньшим, чем в январе прошлого года.

По словам Большакова, 26 января в 10:00 и при среднесуточной температуре наружного воздуха -21,3 ºС в энергосистеме Татарстана был в очередной раз зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности – 5616 МВт. Это на 9%, или на 464 МВт, больше, чем предыдущий рекорд от 19 февраля 2025-го. Отметим, что максимум неоднократно обновлялся в течение декабря 2025-го.

Напомним, как ранее сообщал «Татар-информ», потребление электроэнергии в Татарстане за 2025 год выросло на 5,5% к итогам 2024-го, до 36,989 млрд кВт*ч, а выработка снизилась на 0,7% – до 31,088 млрд кВт*ч.