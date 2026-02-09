Сергей Киатров рассказал об использовании нейросетей в «Татармультфильме»

Сергей Киатров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главный режиссер анимационной студии «Татармультфильм» Сергей Киатров рассказал «Татар-информу» об использовании нейросетей в работе творческого объединения и их влиянии на штат сотрудников.

«Я скажу так – к сожалению, используем», – сказал Киатров корреспонденту «Татар-информа».

По мнению режиссера, самая большая опасность от нейросетей – это обесценивание труда творческих людей. Однако команда «Татармультфильма», следуя духу времени, всё же учится использовать новые технологии.

«Сегодня у нас есть некоторые проекты, в которых мы применили эту технологию для создания иллюстраций, но мы все-таки предпочитаем работу настоящих иллюстраторов. Повторюсь – мы мониторим и изучаем эту технологию», –подчеркнул Киатров.

Режиссер также добавил, что новый проект студии «Легенды Болгара» был создан до появления нейросетей в «Татармультфильме».

Команда «Татармультфильма» применяет «весь спектр» доступных нейросетевых технологий, в том числе Nano Banana Pro. Однако здесь возникают вопросы с легальностью и лицензированием такого контента.

«Например, фестивали не берут такие мультфильмы либо делают специальные номинации. Но в основном пока не берут», – пояснил Киатров.

Режиссер, будучи членом Союза кинематографистов РФ, уточнил, что это вопрос серьезно обсуждался на недавнем съезде союза. Там, в частности, поднимался вопрос об использовании нейросетей студентами. Создавая продукт при помощи ИИ, молодые люди часто не вникают в материал и не осваивают его.

Нельзя не отметить влияние нейросетей и на рынок труда. Только в США крупные корпорации в прошлом году уволили десятки тысяч людей из-за внедрения ИИ и автоматизации процессов. Эту проблему поднимают уже в искусстве, например, об этом говорит прошлогодний фильм «Метод исключения» корейского режиссера Пак Чхан Ука. Киатров согласен, что такая угроза действительно есть, но до студии она еще не дошла.

«Мощные гиганты сокращают людей. Одна организация когда-то перетянула у нас очень много сотрудников, а сейчас сокращает их из-за нейросетей. Такое есть, да, но мы в „Татармультфильме“ пока держимся», – заключил Киатров.