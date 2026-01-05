Путин распорядился внедрить искусственный интеллект в социальную сферу и управление

Президент России Владимир Путин распорядился разработать и утвердить национальный план, направленный на масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно поручению, данному по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», цифровизация должна охватить ключевые направления: экономику, социальную сферу и систему государственного управления.

В документе подчеркивается, что интеграция новых технологий будет происходить как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Ответственным за выполнение задачи назначено Правительство РФ. Кабинету министров предстоит вести эту работу в тесной координации с межведомственной комиссией при президенте по развитию технологий ИИ, а также при участии ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и других профильных организаций.

Кроме того, к процессу разработки и реализации плана будут привлечены главы субъектов федерации.