Университет Иннополис запатентовал систему управления беспилотниками на основе нейросетей

Университет Иннополис запатентовал умную систему управления беспилотниками на основе нейросетей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе вуза.

Российские исследователи изобрели новый способ управления автономным транспортом с применением сквозного обучения нейронных сетей. Разработка позволяет автомобилю напрямую, без сложной ручной обработки, интерпретировать данные с камер и лидаров, прогнозировать траекторию и выдавать команды для движения.

«Важно, что гибкость подхода позволила адаптировать наш метод и для других типов беспилотных транспортных средств. Наша команда успешно перенесла и протестировала модель на данных, полученных c беспилотных судов, что демонстрирует универсальность предложенной архитектуры для различных сред передвижения», – приводит пресс-служба слова ассистента Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем Мостафы Хегази.

Метод запатентовали эксперты Межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис. Патент действует на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции: Азербайджана, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, России и Туркменистана.

На заседании коллегии Минцифры Татарстана глава ведомства Илья Начвин анонсировал программу развития ИИ в республике до 2030 года. Раис РТ Рустам Минниханов предложил принять ее в первом квартале этого года.